Около 20 иркутян спасли на пожаре в Иркутске

В многоквартирном доме на ул. Байкальской в Иркутске ночью 30 декабря произошел пожар. Сотрудники вневедомственной управления Росгвардии по региону заметили густой дым, который шел из подвала. О происшествии росгвардейцы незамедлительно сообщили дежурному ПЦО «Октябрьский», который в свою очередь вызвал пожарную бригаду и скорую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До приезда пожарных расчетов старшина полиции Антон Копытов и прапорщик полиции Семен Сенотрусов стали эвакуировать жителей из подъезда.

- В это позднее время люди уже спали, в квартирах не горел свет. Мы стали стучать в окна, двери, будить граждан. Через окна первого этажа попали в подъезд», - сказал сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области, прапорщик полиции Семен Сенотрусов.

Было эвакуировано от 15 до 20 граждан. В результате пожара никто не пострадал. Возгорание было локализовано в кратчайшее время.