Крупнейшие российские банки выпустили поздравительные ролики к Новому году

Музыкальный клип от ПСБ, история любви от Сбербанка и три истории об исполнение желаний от ВТБ. В этом году три крупных российских банка порадовали нас поздравительными видеороликами и клипами на новогоднюю тему. SIA.RU предлагает погрузиться вам в новогоднюю атмосферу.

История любви от Сбербанка

Сбербанк представил новогодний видеоролик со сказочным сюжетом из 1970-х годов. В известную певицу Инну влюбляется простой советский продавец Владимир. Инна забывает свой кошелек в магазине, Владимир связывается с ней с помощью функции «Диалоги» в приложении «Сбербанк Онлайн», в процессе переписки у них разгораются чувства.

У Сбербанка получился настоящий новогодний клип в лучших традициях кинематографа, в котором сошлось все: харизматичные актеры, сказочные декорации и волшебная музыка. Банку удалось гармонично интегрировать продукт в сюжетную линию. Сегодня сложно представить людей, которые не пользуются телефонами, мессенджерами, переводами. Сбербанк Онлайн содержит все необходимые для ежедневного общения сервисы.

В главных ролях снялись Юлия Топольницкая и Сергей Беляев.

Мультиплькационный клип от ПСБ

Поздравление ПСБ – это зажигательный мультипликационный клип, в главной роли здесь Дед Мороз и Снегурочка. «2020 уже наступает, ракеты, салюты, гирлянды сверкают. У армии чтоб новый год вышел отменный, пусть Дед Мороз тоже будет военным», - поют в клипе герои. Промсвязьбанк поздравляет всех военнослужащих с Новым годом и желает им счастья, здоровья и повышения по службе.

Исполнение желаний от ВТБ

Серия видеороликов ВТБ – это три истории об исполнение желаний. В них снялись такие актеры как: Сергей Бурунов, Михаил Пореченков и Гоша Куценко. В них Дед Мороз, чтобы вернуть людям веру в чудеса, призывает на помощь одних из самых известных и талантливых актеров.

Первым следует задание Сергея Бурунова, в видеоролике он исполняет заветное желание Натальи Петровны из города Россошь. Сергей возвращает домой сына Натальи, который поехал встречать новый год с друзьями. Как написано в описании видеоролика: «Наши мамы – лучшее, что есть у нас, но мы так часто об этом забываем. Будьте рядом с родными в Новый год»

Второе задание получает Михаил Пореченков, в нем Михаил, помогая двум влюбленным забыть все обиды, чтобы встретить Новый год вместе. «Любовь хрупкая, и ее надо беречь. Будьте рядом с любимыми в Новый год», - пишет банк в описании к ролику.