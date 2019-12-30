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Сотрудники Аларской районной больницы получили жильё

30 декабря 2019

В поселке Кутулик Аларского района сдали многоквартирный дом, построенный на средства областного бюджета для медицинских работников. Ключи сотрудникам Аларской районной больницы вручил временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

Всего в новом двухэтажном благоустроенном доме 24 квартиры: восемь однокомнатных (площадь от 24,5 до 31,7 кв. м), 12 двухкомнатных (от 46,1 до 50,4 кв. м), четыре трехкомнатных (по 58,6 кв. м). Стоимость строительства составила более 44 млн рублей, объект специально возводился рядом с больницей для удобства ее работников.

Ключи от нового жилья получили 17 медработников. Еще в резерве больницы осталось семь двухкомнатных квартир.

Напомним, в 2019 году за счет средств областного бюджета для медицинских работников также были приобретены семь квартир в г. Киренск, 12 квартир в пос. Баяндай, 24 квартиры в п. Бохан, 12 квартир в п. Качуг, а также пять квартир в г. Братск.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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