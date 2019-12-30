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Спортивное оборудование установят на зимних каникулах в иркутской коррекционной школе-интернате №9

30 декабря 2019

В специальной (коррекционной) школе-интернате № 9 в Иркутске в период каникул установят спортивное оборудование. Об этом сообщили в областной администрации. 

Эта школа одна из 12 специальных коррекционных школ Иркутской области, которые в 2019 году приняли участие в федеральном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование» по мероприятию «Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья». На каждую школу из федерального бюджета выделены денежные средства в размере более четырех млн рублей на оснащение оборудованием кабинетов предметной области «Технология», на приобретение специального оборудования для узких специалистов (психологов, логопедов, дефектологов), спортивного оборудования.

Как отметили в министерстве образования региона, коррекционные школы  оснащали по региональному проекту, мероприятия которого позволили приобрести для каждой школы мобильный компьютерный класс, вычислительные и периферийные устройства, а также коррекционно-развивающее оборудование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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