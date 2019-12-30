В Сбербанке можно взять «Дальневосточная ипотеку» под 2% годовых

Оформить «Дальневосточную ипотеку» по субсидированной ставке можно будет:
- при покупке жилого помещения, находящегося на этапе строительства и расположенного на территории Бурятии, Якутии или Забайкальского края у юридического лица;
- при покупке у юридического лица на первичном рынке жилья готового жилого помещения, расположенного на территории Бурятии, Якутии или Забайкальского края;
- при покупке у юридического или физического лица на вторичном рынке готового жилья или жилого помещения с земельным участком, расположенного на территории сельского поселения на территории Бурятии, Якутии или Забайкальского края;
- при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке и приобретении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на территории Бурятии, Якутии или Забайкальского края.
В программе смогут принять участие семьи,где возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане в возрасте не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 18 лет.
Программа «Дальневосточная ипотека» на территории трех субъектов РФ, входящих в зону работы Байкальского банка Сбербанка, будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно. Получить консультацию по получению льготной ипотеки, подать заявки – жители ДФО могут в отделениях Сбербанка либо через сервис «ДомКлик».