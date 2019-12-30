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В Сбербанке можно взять «Дальневосточная ипотеку» под 2% годовых

30 декабря 2019

27 декабря 2019 года Байкальский банк Сбербанка присоединился к реализации программы «Дальневосточная ипотека» для молодых семей. В рамках программы с госсубсидированием жители Забайкальского края, республики Бурятия, республики Саха (Якутия) теперь могут получить ипотечный кредит по ставке 2 %. Максимальный срок действия кредита для заемщиков составит 20 лет, сумма ипотечного кредита – до 6 млн рублей с первоначальным взносом – 20 %. 

<p>Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк.<br /> Фото: Андрей Фёдоров<br />  </p>

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк.
Фото: Андрей Фёдоров
 

«Мы рады, что именно в канун Нового года можем рассказать жителям наших регионов о новой возможности решения жилищного вопроса, которую готов предоставить Сбербанк. Запуск такой программы – это серьезная поддержка для молодых семей. Уверен, что она будет востребована среди клиентов банка   и благодаря ей многие семьи смогут обрести своё жилье», - подчеркнул председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин. 

Оформить «Дальневосточную ипотеку» по субсидированной ставке можно будет:

  • при покупке жилого помещения, находящегося на этапе строительства и расположенного на территории Бурятии, Якутии или Забайкальского края у юридического лица;
  • при покупке у юридического лица на первичном рынке жилья готового жилого помещения, расположенного на территории Бурятии, Якутии или Забайкальского края;
  • при покупке у юридического или физического лица на вторичном рынке готового жилья или жилого помещения с земельным участком, расположенного на территории сельского поселения на территории Бурятии, Якутии или Забайкальского края;
  • при строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке и приобретении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на территории Бурятии, Якутии или Забайкальского края.

В программе смогут принять участие семьи,где возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане в возрасте не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 18 лет.

Программа «Дальневосточная ипотека» на территории трех субъектов РФ, входящих в зону работы Байкальского банка Сбербанка, будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно. Получить консультацию по получению льготной ипотеки, подать заявки – жители ДФО могут в отделениях Сбербанка либо через сервис «ДомКлик». 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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