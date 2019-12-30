Нотариусы смогут оформлять покупку квартиры в другом регионе

Президент РФ подписал закон, согласно которому, двое или более нотариусов смогут оформлять дистанционные сделки по электронным каналам связи. Сообщает «Российская газета».

Прийти к нотариусу, конечно, придется. Особенно удобен новый формат может оказаться тем, кто давно уехал из родного города, а квартира в собственности осталась. Или жилье в другом регионе досталось в наследство.

При этом, процедура осталась прежней: каждый из нотариусов проведет экспертизу предъявленных документов, проверит реальную волю человека, понимает ли он, на что идет, и хочет ли этого. Нотариус разъяснит правовые последствия сделки и т.д.

А вот само удостоверение договора будет проходить в режиме онлайн, через специально разработанный для этого защищенный канал связи нотариусов.