С 2020 года билетных спекулянтов начнут штрафовать

Максимальный размер штрафов за такую деятельность составит не более пятикратной стоимости билета, также деятельность юридических лиц может быть приостановлена на срок до 90 суток. Сообщает «Российская газета».

Штраф для должностных лиц также составит от двукратной до трехкратной цены. Для ИП, работающих без образования юридического лица, и юрлиц - от трехкратной до пятикратной цены или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

С учетом одобренных во втором чтении поправок, комитет предложил установить административную ответственность за реализацию билетов неуполномоченными лицами (это касается билетов, абонементов и экскурсионных путевок) по цене, превышающей стоимость на билете, а также с оказанием покупателю сопутствующих услуг, стоимость которых превышает 10% стоимости на билете.