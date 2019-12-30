В Иркутском областном кинофонде показали короткометражный фильм "Даю посадку"

На показе присутствовали представители министерства культуры и архивов Иркутской области, директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников и сотрудники кинофонда. Сообщила "Кинокомпания Юрия Яшникова"

На заключительном этапе создатели приняли решение изменить название картины и уйти от рабочей версии "Даю посадку". Новое утвержденное название фильма - "Без неба".

Главную роль в фильме исполнил актёр театра и кино, народный артист России Дмитрий Певцов. Роль главной героини исполнила иркутская актриса Татьяна Скороходова, также в фильме снимался актер Иркутского драматического театра Александр Булдаков. Короткометражный игровой фильм создан "Кинокомпанией Юрия Яшникова", автор сценария и режиссер Анастасия Зверькова.

В работе над картиной было задействовано более 70 человек. Первый этап съёмок проходил с 30 июля по 4 августа в поселке Большое Голоустное. Состоялось несколько экспедиций на Байкал, в том числе для съемок подводных сцен. Прошло озвучание картины в Москве и процесс постпродакшна, включающий монтаж, работу со звуком, цветокоррекцию, работу с графикой.