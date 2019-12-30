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Василий Фролов, ВСЖД: Запустить электропоезда "Ласточка" из Иркутска пока технически невозможно

30 декабря 2019

Байкальская пригородная пассажирская компания отменила мультимодальный маршрут из Иркутска до горнолыжного курорта «Гора Соболиная» из-за низкого спроса. При этом увеличить скоростной режим и запустить поезда «Ласточка» пока технически невозможно. Об этом сообщил начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов во время пресс-конференции, посвященной итогам работы дороги в 2019 году.

Напомним, что мультимодальный маршрут был запущен Байкальской пригородной пассажирской компанией в преддверии 2019 года и был рассчитан на любителей зимних видов спорта, которые могли в пригородных поездах комфортно добраться из Иркутска до Слюдянки, а из Слюдянки на автобусе до горнолыжного курорта «Гора Соболиная». Проект БППК  был реализован совместно с Автоколонной 1880, чтобы в момент прибытия поезда в Слюдянку пассажиров уже ожидал автобус.

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– Когда мы запускали мультимодальный маршрут в прошлом году, мы рассчитывали, прежде всего, на комфорт и безопасность для пассажиров. Пригородные поезда повышенной комфортности следуют по расписанию вне зависимости от погодных условий, а безопасность в них по сравнению с автомобильным транспортом гораздо выше, – пояснил Василий Фролов. – Но для пассажиров ключевым фактором оказалось время. На личном автотранспорте они могут добраться из Иркутска до «Горы Соболиной» за 1 час 40 минут, а на электропоезде – за 3,5 часа. Заполнение было низкое, поэтому мы были вынуждены отменить маршрут.

При этом увеличить скоростной режим и запустить электропоезд «Ласточка» из Иркутска до Улан-Удэ, который развивает скорость до 160 км/час, невозможно по техническим причинам, отметил начальник ВСЖД.

– Во-первых, движение грузовых и пассажирских поездов организовано по одним и тем же железнодорожным линиям, т.е. пассажирские поезда следуют за грузовыми. Во-вторых, это горно-перевальный участок, а значит, максимальная скорость железнодорожного транспорта на нем ограничена 60 км/час.

В целом, усилия компании сейчас направлены на обеспечение комфортного передвижения туристов по КБЖД.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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