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Иркутская нефтяная компания подвела итоги первого грантового конкурса «Энергия родной земли»

30 декабря 2019

Победителями стали 8 социально-значимых проектов, которые будут реализованы на территории Усть-Кутского и Нижнеилимского районов в 2020 году. На реализацию этих инициатив компания направит 2 миллиона рублей. Сообщает компания на своей странице в Facebook. 

В номинации «Защита животных и окружающей среды» лучшим был признан проект Усть–Кутского детского экологического клуба «Росинка» по созданию Школы экологической грамотности «Поколение ЭКО». В номинации «Профилактика и охрана здоровья граждан» победу одержали педагоги железногорского детского сада «Елочка». Они представили проект по оборудованию в детском саду галокамеры. В номинации «Формирование комфортной среды проживания» лучшим был признан проект культурно-досугового комплекса "Спектр" поселка Радищев по обустройству парка «Семьи, любви и верности».

В номинации «Развитие человеческого потенциала» лучшими были признаны:

  • проект Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки «Окно в удивительный мир» по дистанционному обучению компьютерной грамотности детей-инвалидов;
  • проект средней образовательной школы №9 города Усть-Кута по развитию военно-патриотического и профориентационного центра «Факел»;
  • проект библиотеки микрорайона «Нефтебаза» - «Дом, где согреваются сердца», направленный на пополнение материально-технической базы клуба общения ветеранов микрорайона; проект Историко-Художественного музея им. академика М.К. Янгеля «Илимское воинство» по созданию передвижной выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
  • проект педагогов усть-кутской средней школы №2 «Мир без ограничений» по обустройству уголка сенсорной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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