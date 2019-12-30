Иркутская нефтяная компания подвела итоги первого грантового конкурса «Энергия родной земли»

Победителями стали 8 социально-значимых проектов, которые будут реализованы на территории Усть-Кутского и Нижнеилимского районов в 2020 году. На реализацию этих инициатив компания направит 2 миллиона рублей. Сообщает компания на своей странице в Facebook.

В номинации «Защита животных и окружающей среды» лучшим был признан проект Усть–Кутского детского экологического клуба «Росинка» по созданию Школы экологической грамотности «Поколение ЭКО». В номинации «Профилактика и охрана здоровья граждан» победу одержали педагоги железногорского детского сада «Елочка». Они представили проект по оборудованию в детском саду галокамеры. В номинации «Формирование комфортной среды проживания» лучшим был признан проект культурно-досугового комплекса "Спектр" поселка Радищев по обустройству парка «Семьи, любви и верности».

В номинации «Развитие человеческого потенциала» лучшими были признаны: