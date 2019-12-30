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В правительстве Иркутской области разработают дорожную карту по ликвидации отходов БЦБК

30 декабря 2019

Дорожная карта по ликвидации отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК», должна быть утверждена Правительством Иркутской области до 20 января 2020 года. Об этом в режиме видеоконференцсвязи  заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Сообщают в городском правительстве.  

В целях обеспечения селезащитных мероприятий и подготовки к паводкоопасному периоду необходимо осуществить перекачку надшламовой воды и шлам-лигнина и расчистить обводные каналы в районе карты. 

После разработки проектной документации по ликвидации отходов ОАО «БЦБК» будет проработан вопрос о дальнейшем использовании карт-шламонакопителей, в том числе о создании лесопитомника, рыборазведении и организации другой деятельности.

Мероприятия по ликвидации отходов на карте 12, которая расположена на промышленной площадке БЦБК, включены в федеральный проект «Чистая страна». Там впоследствии во взаимодействии с Российским экологическим оператором планируется строительство мусороперегрузочной станции с элементами сортировки.

В январе-феврале 2020 года в Иркутской области планируется проведение Правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал. А 13 января 2020 года по поручению временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева планируется совещание с представителями научных и общественных организаций, где обсудят выбор технологии для утилизации и обезвреживания отходов ОАО «БЦБК».

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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