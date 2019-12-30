В программу восстановления территорий, пострадавших от наводнений, включены 133 объекта капитального строительства

В перечень мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в результате паводка, произошедшего в июне – июле 2019 года в Иркутской области, включены 133 объекта капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Подлежат восстановлению 40 объектов образования, 28 объектов культуры, 14 объектов спорта, 23 объекта здравоохранения, 7 объектов ветеринарии, два объекта социальной сферы, 19 объектов административного назначения. Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора – Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов на оперативном совещании, которое провел сегодня временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

– Уже завершен ремонт на 20, идут работы на 89 объектах, – отметил Руслан Болотов.



Руслан Болотов подробно остановился на оказании единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости, выплатах единовременных пособий гражданам, получившим вред здоровью, членам семей погибших граждан, включая пособие на погребение из средств федерального бюджета.

Были проведены выплаты:

– единовременной материальной помощи по 10 тыс. рублей 47159 гражданам на общую сумму 471 млн 590 тыс. рублей;

– финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости по 50 тыс. 6600 гражданам на общую сумму 330 млн рублей;

– финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости по 100 тыс. рублей 17603 гражданам на общую сумму 1 млрд 760 млн 300 тыс. рублей;

– за причинение легкого вреда здоровью на общую сумму 48 млн 200 тыс. рублей 241 гражданину;

– за причинение средней степени тяжести и тяжкого вреда здоровью – 76 гражданам на общую сумму 30 млн 400 тыс. рублей.



Выплачено единовременное пособие членам семей 19 граждан, погибших (умерших) в результате паводка на общую сумму 19 млн рублей, и пособие на погребение членам семей 19 граждан, погибших (умерших) в результате паводка по 7 тыс. 140 рублей на каждого погибшего (умершего) на общую сумму 135 тыс. 660 рублей.



По состоянию на 30 декабря 2019 года продолжается работа по выдаче свидетельств на приобретение жилья. Принято 7093 заявления, выдано 7067 свидетельств на 21,1 млрд рублей. Оплачено 5857 свидетельств на 17,3 млрд рублей, в том числе 4751 свидетельство на 13,86 млрд рублей из средств федерального бюджета, 1106 свидетельств на 3 млрд 48 млн рублей из средств областного бюджета.

