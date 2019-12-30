Игорь Кобзев предложил установить общественный контроль за строительством жилья для пострадавших от паводков

Муниципалитеты и строительные организации, занимающиеся возведением жилья для пострадавших от паводка, должны ввести общественный контроль за строительством. Об этом в ходе оперативного совещания в Правительстве региона заявил временно исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев.

- Еще раз подчеркиваю сроки: все пострадавшие от паводка должны быть обеспечены жильём к октябрю 2020 года. При этом люди должны видеть, как идут работы и какого они качества. Я еженедельно бываю в зоне ЧС, встречаюсь с людьми, контролирую ход восстановительных и строительных работ. На прошлой неделе в Тулуне и Нижнеудинске был вместе с вице-премьером РФ Виталием Мутко, встречались с местными жителями. Проблем еще много. Например, в Тулуне мы пошли навстречу жителям трех оставшихся нерасселенными домов. Пятиэтажки на улице Рабочий городок. Дома попали в зону паводка, но аварийными не были признаны. Мы приняли решение их расселить, как и те дома, что были признаны аварийными и попали в зону расселения, - сказал Игорь Кобзев.

Переселение из аварийного жилья людей, не попавших в зону ЧС, но приживающих в ветхих домах – еще одно приоритетное направление в работе Правительства. Игорь Кобзев подчеркнул, что до 1 февраля 2020 года будет проведена аналитика обращений от граждан.

- Мы представим наши предложения в решении этого вопроса в ближайшей перспективе. А в 2021 году будем в плановом порядке входить в федеральную программу по переселению из аварийного жилья, - сказал Игорь Кобзев.

По состоянию на 26 декабря принято 7 082 заявления от пострадавших семей, выдано 7 057 жилищных сертификатов на сумму 21 млрд рублей. Оплачено 5 552 свидетельства на 16,4 млрд рублей.



- Почти две тысячи пострадавших семей остаются без жилья. Для решения этих проблем необходимы промышленные объемы строительства. Темпы строительства пока низкие. Так, в Тулуне мы осмотрели площадки, где возводится жилье для пострадавших от наводнения. Пять индивидуальных домов должны быть готовы на этой неделе – в них заканчиваются отделочные работы. К 15 января под крышу возведут еще 25 домов. Но наша скорость должна быть другой, - сказал Игорь Кобзев.