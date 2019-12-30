Лесхоз Иркутской области планируют реорганизовать, создав шесть областных государственных автономных учреждений

На оперативном совещании, которое 30 декабря провел временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, обсудили вопрос о преобразовании АУ «Лесхоз Иркутской области». Окончательное решение, заявил Игорь Кобзев, должно быть принято до 1 февраля 2020 года.

Как доложил исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Теймур Магомедов, необходимость изменений связана, в первую очередь, с недофинансированием.



В 2019 году при потребности в 4,3 млрд рублей из федерального бюджета было доведено 755 млн рублей или 17% от общей потребности. Еще 21% (938 млн рублей) был добавлен из областного бюджета. Необеспеченная потребность, таким образом, составила свыше 62%.

Кроме того, по словам Теймура Магомедова, вызывали вопросы проведенные в свое время реорганизации, в частности объединение в единую структуру. Существование лесхоза в таком виде нельзя считать максимально эффективным.

Недостающие средства лесхоз должен зарабатывать самостоятельно, оказывая услуги и реализуя ликвидную древесину, полученную в ходе выполнения государственного задания по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий. Однако Департамент лесного хозяйства по СФО не согласовывал в этом году акты лесопатологических обследований, которые являются основанием для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для выполнения государственного задания.

- Из-за проблем с зарабатыванием появились задолженности. Так, на конец года общий долг учреждения составил 650 миллионов рублей. Из них по налогам – 195 миллионов рублей, по страховым взносам от внебюджетной деятельности – 50 миллионов рублей и перед иными контрагентами – свыше 420 миллионов рублей. В связи с тем, что арестованы счета и нет возможности выполнять по ним операции, невозможно выполнять государственное задание по охране, защите и воспроизводству лесов. Фактически работа учреждения заблокирована. Это приводит к возникновению рисков срыва подготовки к пожароопасному периоду 2020 года и выполнению работ в пожароопасный сезон, - пояснил Теймур Магомедов.



Правительству Иркутской области предложено преобразовать Лесхоз Иркутской области, создав шесть областных государственных автономных учреждений (лесохозяйственных центров) и одно специализированное учреждение (Иркутская база авиационной охраны лесов) путем переименования действующих, но не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность учреждений.