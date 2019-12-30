Общественный транспорт в Иркутске в новогоднюю ночь будет работать до 4 часов утра

В новогоднюю ночь работа общественного транспорта Иркутска продлена до 4 часов утра. Развозить горожан после праздничных мероприятий будут муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи, сообщает пресс-служба мэрии.
В частности, в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать автобусные маршруты № 6, №8, №28р, №30, №33, №37, №67. Также на линию выйдут трамваи №№ 1, 4 и 5 и троллейбусы №№ 3, 4, 5, 7 и 8.
Кроме того, до 02.00 будут работать коммерческие автобусы на маршрутах: №№ 3, 12, 13, 20, 22, 23, 27, 28р, 32, 65, 80.
Движение автобусных маршрутов №№ 22, 27, 32, следующих до Центрального Рынка, в новогоднюю ночь будет осуществляться до сквера имени Кирова.
31 декабря общественный пассажирский транспорт на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Иркутска будет работать по будничному расписанию.
В период с 1 по 8 января 2020 года работа муниципального транспорта будет организована следующим образом:
Муниципальные автобусы
|
Дата
|
Номер маршрута
|
Наименование
маршрута
|
Количество
транспорта, ед.
|
Время работы, ч.
|
1,2,7
января 2020г.
|
6
|
Ц. Рынок – пос. Жилкино
|
1
|
7.40-20.13
|
8
|
Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый
|
2
|
7.10 – 21.10
|
9
|
Ц.Рынок – пр. Радищева
|
1
|
8.00 – 19.00
|
13
|
Центр – Н.Ленино (через пр. Марата)
|
1
|
8.17 – 18.07
|
14
|
Ц.Рынок – Н.Ленино
|
2
|
8.27 – 19.27
|
15
|
Ц.Рынок - Искра
|
1
|
7.00 – 19.45
|
18
|
Н.И.ТЭЦ – Областная больница
|
1
|
8.48 – 19.11
|
27
|
м/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский
|
2
|
9.20 – 19.48
|
28р
|
Ц. Рынок – пос. Боково
|
6
|
8.00 – 20.00
|
29
|
Ц. Рынок – пос. Горького
|
1
|
8.10 – 19.00
|
30
|
Ц.Рынок–Н.Ленино (больница №8)
|
10
|
9.00 – 21.00
|
33
|
Ц. Рынок – ст. Батарейная
|
2
|
6.15 – 20.30
|
34
|
Ц. Рынок - Ерши
|
1
|
11.30 – 20.40
|
35
|
Ц.Рынок – с. Кооператор
|
1
|
9.30 – 19.30
|
36
|
Авиазавод – с. Машиностроитель
|
1
|
7.10 – 20.05
|
37
|
Ц. Рынок – Н.Ленино
|
6
|
8.00 – 20.00
|
39
|
Ц. Рынок – ст. Горка
|
1
|
7.20 – 19.07
|
42
|
Н.Ленино - Аэропорт
|
1
|
9.50 – 18.50
|
43
|
Авиазавод - Аэропорт
|
1
|
9.00 – 19.00
|
52
|
Завод им. Куйбышева – с. Озерное
|
1
|
12.50 – 20.00
|
55
|
Областная больница – Н.Ленино
|
5
|
8.00 – 19.50
|
57
|
Областная больница - Авиазавод
|
1
|
9.00 – 18.00
|
62
|
Автостанция – пос. Вересовка
|
1
|
8.10 – 19.36
|
67
|
м/р Первомайский – м/р Топкин-ский
|
1
|
10.10 – 19.50
|
Итого:
|
51
|
3,4,5,6,8
января
2020г.
|
6
|
Ц. Рынок – пос. Жилкино
|
1
|
7.40 - 20.13
|
8
|
Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый
|
2
|
7.10 – 21.10
|
9
|
Ц. Рынок – пр. Радищева
|
1
|
8.00 – 19.00
|
10
|
Н.Ленино – Завод нерудных материалов
|
1
|
8.10 – 18.08
|
13
|
Н.Ленино – Центр через пр. Марата
|
1
|
8.17 – 20.04
|
14
|
Н.Ленино – Ц.Рынок
|
2
|
8.27 – 19.27
|
15
|
Ц. Рынок – пос. Искра
|
1
|
7.00 – 19.45
|
18
|
Н.И.ТЭЦ – Областная больница
|
2
|
7.30 – 19.20
|
27
|
м/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский
|
4
|
6.50 – 19.48
|
28р
|
Ц. Рынок – пос. Боково
|
6
|
7.00 – 21.00
|
29
|
Ц.Рынок – пос. Горького
|
1
|
7.00 – 19.00
|
30
|
Ц.Рынок–Н.Ленино (больница №8)
|
20
|
7.00 - 22.00
|
31
|
Авиазавод – Центр через пр. Марата
|
1
|
8.15 – 17.42
|
32
|
Ц. Рынок – м/р Зеленый
|
1
|
9.15 – 18.15
|
33
|
Ц. Рынок – ст. Батарейная
|
2
|
6.15 – 20.30
|
34
|
Ц. Рынок - Ерши
|
1
|
7.00 – 20.40
|
35
|
Ц. Рынок – с. Кооператор
|
1
|
9.30 – 19.30
|
36
|
Авиазавод – с. Машиностроитель
|
1
|
7.10 – 20.05
|
37
|
Ц. Рынок – Н.Ленино
|
6
|
7.00 – 21.00
|
39
|
Ц. Рынок – ст. Горка
|
1
|
7.20 – 19.07
|
42
|
Н.Ленино - Аэропорт
|
1
|
7.50 – 18.50
|
43
|
Авиазавод - Аэропорт
|
1
|
7.00 – 19.00
|
52
|
Завод им. Куйбышева – с. Озерное
|
1
|
8.00 – 20.00
|
55
|
Областная больница – Н.Ленино
|
6
|
8.00 – 19.50
|
57
|
Областная больница - Авиазавод
|
1
|
9.00 – 18.00
|
62
|
Автостанция – пос. Вересовка
|
1
|
8.10 – 19.36
|
67
|
м/р Первомайский – м/р Топкин-ский
|
1
|
7.43 – 19.38
|
Итого:
|
68
Трамваи
|
Дата
|
Номер маршрута
|
Наименование
маршрута
|
Количество
транспорта
1см/2см, ед.
|
Время работы, ч.
|
1января 2020г.
|
1
|
ул. Волжская – Студгородок
|
8/9
|
8.03 – 23.00
|
2
|
Трампарк – Ж.Д. Вокзал
|
1/1
|
7.59 - 20.11
|
3
|
ул. Волжская – Ц.Рынок
|
2/3
|
7.44 – 23.00
|
4
|
ул. Братская – Ц. Рынок
|
5/6
|
7.59 – 23.00
|
4а
|
ул. Братская – Ж.Д. Вокзал
|
-/1
|
15.10 – 20.08
|
5
|
м/р Солнечный – Ц. Рынок – ул. Волжская
|
2/3
|
7.58 – 23.00
|
6
|
м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц.Рынок
|
2/2
|
8.08 – 20.35
|
Итого:
|
20/25
|
2-8 января 2020г.
|
1
|
ул. Волжская – Студгородок
|
10/10
|
6.12 – 23.00
|
2
|
Трампарк – Ж.Д. Вокзал
|
1/1
|
7.59 - 20.11
|
3
|
ул. Волжская – Ц. Рынок
|
4/4
|
6.09 – 23.00
|
4
|
ул. Братская – Ц. Рынок
|
7/7
|
6.13 – 23.00
|
4а
|
ул. Братская – Ж.Д. Вокзал
|
2/2
|
7.38 – 20.08
|
5
|
м/р Солнечный – Ц. Рынок – ул. Волжская
|
5/5
|
6.25 – 23.00
|
6
|
м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц.Рынок
|
2/2
|
7.22 – 20.35
|
Итого:
|
31/31
Троллейбусы
|
Дата
|
Номер маршрута
|
Наименование
маршрута
|
Количество
транспорта
1см/2см, ед.
|
Время работы, ч.
|
1января 2020г.
|
1
|
ул. Жуковского – м/р Солнечный
|
4/5
|
7.56 – 21.24
|
3
|
м/р Солнечный – пр. Марата
|
5/7
|
7.22 - 23.00
|
4
|
ул. Свердлова – Аэропорт
|
4/5
|
7.44 – 23.00
|
5
|
сквер им. Кирова – м/р Универси-тетский (через Академический мост)
|
3/4
|
7.49 – 23.00
|
7
|
м/р Первомайский – ул. Свердлова
|
7/8
|
7.29 – 23.00
|
7к
|
м/р Первомайский – М. Конева
|
-/1
|
12.04 – 20.07
|
8
|
м/р Юбилейный – ул. Свердлова
|
5/6
|
7.46 – 23.00
|
10
|
М. Конева – ул. Волжская
|
4/5
|
7.41 – 23.00
|
10к
|
М. Конева – м/р Юбилейный
|
2/3
|
7.50 – 21.13
|
Итого:
|
34/44
|
2-8 января 2020г.
|
1
|
ул. Жуковского – м/р Солнечный
|
5/5
|
6.19 – 21.24
|
3
|
м/р Солнечный – пр. Марата
|
9/10
|
6.15 - 23.00
|
4
|
ул. Свердлова - Аэропорт
|
4/5
|
6.45 – 23.00
|
5
|
сквер им. Кирова – м/р Универси-тетский (через Академический мост)
|
4/4
|
6.29 – 23.00
|
6
|
Аэропорт – ул. Жуковского
|
1/1
|
7.04 – 20.02
|
7
|
м/р Первомайский – ул. Свердлова
|
9/11
|
6.26 – 23.00
|
7к
|
м/р Первомайский – М. Конева
|
1/1
|
7.35 – 20.07
|
8
|
м/р Юбилейный – ул. Свердлова
|
6/7
|
6.21 – 23.00
|
10
|
М. Конева – ул. Волжская
|
5/5
|
6.22 – 23.00
|
10к
|
М. Конева – м/р Юбилейный
|
2/3
|
7.16 – 21.13