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Общественный транспорт в Иркутске в новогоднюю ночь будет работать до 4 часов утра

30 декабря 2019

В новогоднюю ночь работа общественного транспорта Иркутска продлена до 4 часов утра. Развозить горожан после праздничных мероприятий будут муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать автобусные маршруты № 6, №8, №28р, №30, №33, №37, №67. Также на линию выйдут трамваи №№ 1, 4 и 5 и троллейбусы №№ 3, 4, 5, 7 и 8.

Кроме того, до 02.00 будут работать коммерческие автобусы на маршрутах: №№ 3, 12, 13, 20, 22, 23, 27, 28р, 32, 65, 80.

Движение автобусных маршрутов №№ 22, 27, 32, следующих до Центрального Рынка, в новогоднюю ночь будет осуществляться до сквера имени Кирова.

31 декабря общественный пассажирский транспорт на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Иркутска будет работать по будничному расписанию.

В период с 1 по 8 января 2020 года работа муниципального транспорта будет организована следующим образом:

Муниципальные автобусы

Дата

Номер маршрута

Наименование

маршрута​​

Количество

транспорта, ед.

Время работы, ч.

1,2,7

января 2020г.

6

Ц. Рынок – пос. Жилкино

1

7.40-20.13

8

Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый

2

7.10 – 21.10
 

9

Ц.Рынок – пр. Радищева

1

8.00 – 19.00
 

13

Центр – Н.Ленино (через пр. Марата)

1

8.17 – 18.07
 

14

Ц.Рынок – Н.Ленино

2

8.27 – 19.27
 

15

Ц.Рынок - Искра

1

7.00 – 19.45
 

18

Н.И.ТЭЦ – Областная больница

1

8.48 – 19.11
 

27

м/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский

2

9.20 – 19.48
 

28р

Ц. Рынок – пос. Боково

6

8.00 – 20.00
 

29

Ц. Рынок – пос. Горького

1

8.10 – 19.00
 

30

Ц.Рынок–Н.Ленино (больница №8)

10

9.00 – 21.00
 

33

Ц. Рынок – ст. Батарейная

2

6.15 – 20.30
 

34

Ц. Рынок - Ерши

1

11.30 – 20.40
 

35

Ц.Рынок – с. Кооператор

1

9.30 – 19.30
 

36

Авиазавод – с. Машиностроитель

1

7.10 – 20.05
 

37

Ц. Рынок – Н.Ленино

6

8.00 – 20.00
 

39

Ц. Рынок – ст. Горка

1

7.20 – 19.07
 

42

Н.Ленино - Аэропорт

1

9.50 – 18.50
 

43

Авиазавод - Аэропорт

1

9.00 – 19.00
 

52

Завод им. Куйбышева – с. Озерное

1

12.50 – 20.00
 

55

Областная больница – Н.Ленино

5

8.00 – 19.50
 

57

Областная больница - Авиазавод

1

9.00 – 18.00
 

62

Автостанция – пос. Вересовка

1

8.10 – 19.36
 

67

м/р Первомайский – м/р Топкин-ский

1

10.10 – 19.50
   

Итого:

51

  

3,4,5,6,8

января

2020г.

6

Ц. Рынок – пос. Жилкино

1

7.40 - 20.13

8

Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый

2

7.10 – 21.10
 

9

Ц. Рынок – пр. Радищева

1

8.00 – 19.00
 

10

Н.Ленино – Завод нерудных материалов

1

8.10 – 18.08
 

13

Н.Ленино – Центр через пр. Марата

1

8.17 – 20.04
 

14

Н.Ленино – Ц.Рынок

2

8.27 – 19.27
 

15

Ц. Рынок – пос. Искра

1

7.00 – 19.45
 

18

Н.И.ТЭЦ – Областная больница

2

7.30 – 19.20
 

27

м/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский

4

6.50 – 19.48
 

28р

Ц. Рынок – пос. Боково

6

7.00 – 21.00
 

29

Ц.Рынок – пос. Горького

1

7.00 – 19.00
 

30

Ц.Рынок–Н.Ленино (больница №8)

20

7.00 - 22.00
 

31

Авиазавод – Центр через пр. Марата

1

8.15 – 17.42
 

32

Ц. Рынок – м/р Зеленый

1

9.15 – 18.15
 

33

Ц. Рынок – ст. Батарейная

2

6.15 – 20.30
 

34

Ц. Рынок - Ерши

1

7.00 – 20.40
 

35

Ц. Рынок – с. Кооператор

1

9.30 – 19.30
 

36

Авиазавод – с. Машиностроитель

1

7.10 – 20.05
 

37

Ц. Рынок – Н.Ленино

6

7.00 – 21.00
 

39

Ц. Рынок – ст. Горка

1

7.20 – 19.07
 

42

Н.Ленино - Аэропорт

1

7.50 – 18.50
 

43

Авиазавод - Аэропорт

1

7.00 – 19.00
 

52

Завод им. Куйбышева – с. Озерное

1

8.00 – 20.00
 

55

Областная больница – Н.Ленино

6

8.00 – 19.50
 

57

Областная больница - Авиазавод

1

9.00 – 18.00
 

62

Автостанция – пос. Вересовка

1

8.10 – 19.36
 

67

м/р Первомайский – м/р Топкин-ский

1

7.43 – 19.38
   

Итого:

68

  

Трамваи

Дата​

Номер маршрута

Наименование

маршрута

Количество

транспорта

1см/2см, ед.

Время работы, ч.

1января 2020г.

1

ул. Волжская – Студгородок

8/9

8.03 – 23.00
 

2

Трампарк – Ж.Д. Вокзал

1/1

7.59 - 20.11
 

3

ул. Волжская – Ц.Рынок

2/3

7.44 – 23.00
 

4

ул. Братская – Ц. Рынок

5/6

7.59 – 23.00
 

ул. Братская – Ж.Д. Вокзал

-/1

15.10 – 20.08
 

5

м/р Солнечный – Ц. Рынок – ул. Волжская

2/3

7.58 – 23.00
 

6

м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц.Рынок

2/2

8.08 – 20.35
   

Итого:

20/25

  

2-8 января 2020г.

1

ул. Волжская – Студгородок

10/10

6.12 – 23.00
 

2

Трампарк – Ж.Д. Вокзал

1/1

7.59 - 20.11
 

3

ул. Волжская – Ц. Рынок

4/4

6.09 – 23.00
 

4

ул. Братская – Ц. Рынок

7/7

6.13 – 23.00
 

ул. Братская – Ж.Д. Вокзал

2/2

7.38 – 20.08
 

5

м/р Солнечный – Ц. Рынок – ул. Волжская

5/5

6.25 – 23.00
 

6

м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц.Рынок

2/2

7.22 – 20.35
   

Итого:

31/31

  

Троллейбусы

Дата

Номер маршрута

Наименование

маршрута

Количество

транспорта

1см/2см, ед.

Время работы, ч.

1января 2020г.

1

ул. Жуковского – м/р Солнечный

4/5

7.56 – 21.24
 

3

м/р Солнечный – пр. Марата

5/7

7.22 - 23.00
 

4

ул. Свердлова – Аэропорт

4/5

7.44 – 23.00
 

5

сквер им. Кирова – м/р Универси-тетский (через Академический мост)

3/4

7.49 – 23.00
 

7

м/р Первомайский – ул. Свердлова

7/8

7.29 – 23.00
 

м/р Первомайский – М. Конева

-/1

12.04 – 20.07
 

8

м/р Юбилейный – ул. Свердлова

5/6

7.46 – 23.00
 

10

М. Конева – ул. Волжская

4/5

7.41 – 23.00
 

10к

М. Конева – м/р Юбилейный

2/3

7.50 – 21.13
   

Итого:

34/44

  

2-8 января 2020г.

1

ул. Жуковского – м/р Солнечный

5/5

6.19 – 21.24
 

3

м/р Солнечный – пр. Марата

9/10

6.15 - 23.00
 

4

ул. Свердлова - Аэропорт

4/5

6.45 – 23.00
 

5

сквер им. Кирова – м/р Универси-тетский (через Академический мост)

4/4

6.29 – 23.00
 

6

Аэропорт – ул. Жуковского

1/1

7.04 – 20.02
 

7

м/р Первомайский – ул. Свердлова

9/11

6.26 – 23.00
 

м/р Первомайский – М. Конева

1/1

7.35 – 20.07
 

8

м/р Юбилейный – ул. Свердлова

6/7

6.21 – 23.00
 

10

М. Конева – ул. Волжская

5/5

6.22 – 23.00
 

10к

М. Конева – м/р Юбилейный

2/3

7.16 – 21.13

/ Сибирское Информационное Агентство /
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