Общественный транспорт в Иркутске в новогоднюю ночь будет работать до 4 часов утра

В новогоднюю ночь работа общественного транспорта Иркутска продлена до 4 часов утра. Развозить горожан после праздничных мероприятий будут муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать автобусные маршруты № 6, №8, №28р, №30, №33, №37, №67. Также на линию выйдут трамваи №№ 1, 4 и 5 и троллейбусы №№ 3, 4, 5, 7 и 8.

Кроме того, до 02.00 будут работать коммерческие автобусы на маршрутах: №№ 3, 12, 13, 20, 22, 23, 27, 28р, 32, 65, 80.

Движение автобусных маршрутов №№ 22, 27, 32, следующих до Центрального Рынка, в новогоднюю ночь будет осуществляться до сквера имени Кирова.

31 декабря общественный пассажирский транспорт на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Иркутска будет работать по будничному расписанию.

В период с 1 по 8 января 2020 года работа муниципального транспорта будет организована следующим образом:

Муниципальные автобусы

Дата Номер маршрута Наименование маршрута​​ Количество транспорта, ед. Время работы, ч. 1,2,7 января 2020г. 6 Ц. Рынок – пос. Жилкино 1 7.40-20.13 8 Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый 2 7.10 – 21.10 9 Ц.Рынок – пр. Радищева 1 8.00 – 19.00 13 Центр – Н.Ленино (через пр. Марата) 1 8.17 – 18.07 14 Ц.Рынок – Н.Ленино 2 8.27 – 19.27 15 Ц.Рынок - Искра 1 7.00 – 19.45 18 Н.И.ТЭЦ – Областная больница 1 8.48 – 19.11 27 м/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский 2 9.20 – 19.48 28р Ц. Рынок – пос. Боково 6 8.00 – 20.00 29 Ц. Рынок – пос. Горького 1 8.10 – 19.00 30 Ц.Рынок–Н.Ленино (больница №8) 10 9.00 – 21.00 33 Ц. Рынок – ст. Батарейная 2 6.15 – 20.30 34 Ц. Рынок - Ерши 1 11.30 – 20.40 35 Ц.Рынок – с. Кооператор 1 9.30 – 19.30 36 Авиазавод – с. Машиностроитель 1 7.10 – 20.05 37 Ц. Рынок – Н.Ленино 6 8.00 – 20.00 39 Ц. Рынок – ст. Горка 1 7.20 – 19.07 42 Н.Ленино - Аэропорт 1 9.50 – 18.50 43 Авиазавод - Аэропорт 1 9.00 – 19.00 52 Завод им. Куйбышева – с. Озерное 1 12.50 – 20.00 55 Областная больница – Н.Ленино 5 8.00 – 19.50 57 Областная больница - Авиазавод 1 9.00 – 18.00 62 Автостанция – пос. Вересовка 1 8.10 – 19.36 67 м/р Первомайский – м/р Топкин-ский 1 10.10 – 19.50 Итого: 51 3,4,5,6,8 января 2020г. 6 Ц. Рынок – пос. Жилкино 1 7.40 - 20.13 8 Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый 2 7.10 – 21.10 9 Ц. Рынок – пр. Радищева 1 8.00 – 19.00 10 Н.Ленино – Завод нерудных материалов 1 8.10 – 18.08 13 Н.Ленино – Центр через пр. Марата 1 8.17 – 20.04 14 Н.Ленино – Ц.Рынок 2 8.27 – 19.27 15 Ц. Рынок – пос. Искра 1 7.00 – 19.45 18 Н.И.ТЭЦ – Областная больница 2 7.30 – 19.20 27 м/р Топкинский – Ц. Рынок – м/р Топкинский 4 6.50 – 19.48 28р Ц. Рынок – пос. Боково 6 7.00 – 21.00 29 Ц.Рынок – пос. Горького 1 7.00 – 19.00 30 Ц.Рынок–Н.Ленино (больница №8) 20 7.00 - 22.00 31 Авиазавод – Центр через пр. Марата 1 8.15 – 17.42 32 Ц. Рынок – м/р Зеленый 1 9.15 – 18.15 33 Ц. Рынок – ст. Батарейная 2 6.15 – 20.30 34 Ц. Рынок - Ерши 1 7.00 – 20.40 35 Ц. Рынок – с. Кооператор 1 9.30 – 19.30 36 Авиазавод – с. Машиностроитель 1 7.10 – 20.05 37 Ц. Рынок – Н.Ленино 6 7.00 – 21.00 39 Ц. Рынок – ст. Горка 1 7.20 – 19.07 42 Н.Ленино - Аэропорт 1 7.50 – 18.50 43 Авиазавод - Аэропорт 1 7.00 – 19.00 52 Завод им. Куйбышева – с. Озерное 1 8.00 – 20.00 55 Областная больница – Н.Ленино 6 8.00 – 19.50 57 Областная больница - Авиазавод 1 9.00 – 18.00 62 Автостанция – пос. Вересовка 1 8.10 – 19.36 67 м/р Первомайский – м/р Топкин-ский 1 7.43 – 19.38 Итого: 68

Трамваи

Дата​ Номер маршрута Наименование маршрута Количество транспорта 1см/2см, ед. Время работы, ч. 1января 2020г. 1 ул. Волжская – Студгородок 8/9 8.03 – 23.00 2 Трампарк – Ж.Д. Вокзал 1/1 7.59 - 20.11 3 ул. Волжская – Ц.Рынок 2/3 7.44 – 23.00 4 ул. Братская – Ц. Рынок 5/6 7.59 – 23.00 4а ул. Братская – Ж.Д. Вокзал -/1 15.10 – 20.08 5 м/р Солнечный – Ц. Рынок – ул. Волжская 2/3 7.58 – 23.00 6 м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц.Рынок 2/2 8.08 – 20.35 Итого: 20/25 2-8 января 2020г. 1 ул. Волжская – Студгородок 10/10 6.12 – 23.00 2 Трампарк – Ж.Д. Вокзал 1/1 7.59 - 20.11 3 ул. Волжская – Ц. Рынок 4/4 6.09 – 23.00 4 ул. Братская – Ц. Рынок 7/7 6.13 – 23.00 4а ул. Братская – Ж.Д. Вокзал 2/2 7.38 – 20.08 5 м/р Солнечный – Ц. Рынок – ул. Волжская 5/5 6.25 – 23.00 6 м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц.Рынок 2/2 7.22 – 20.35 Итого: 31/31

Троллейбусы