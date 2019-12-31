С 2020 года вводится заявительный порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам организаций

С налогового периода 2020 года для транспортного и земельного налогов организаций действует заявительный порядок предоставления льгот. Он установлен Федеральными законами от 15.04.2019 № 63-ФЗ и от 25.09.2019 № 325-ФЗ. До вступления в силу указанного порядка ФНС России ответила на частые вопросы налогоплательщиков.

Так, срок подачи в налоговый орган заявления о льготе определяется по усмотрению организации, относящейся ко льготным категориям налогоплательщиков. Таковыми, например, являются резиденты особой экономической зоны, общероссийские общественные организации инвалидов, организации народных художественных промыслов. При этом для уведомления о предоставлении льготы налоговый орган должен располагать сведениями, подтверждающими право организации на соответствующую льготу за указанный в заявлении период. В случае не подтверждения периода действия льготы налоговый орган направит сообщение об отказе в ее предоставлении.

По транспортным средствам и земельным участкам, которые не являются объектами налогообложения, заявление о льготе представлять не требуется, поскольку в этом случае не имеется налогоплательщика (п. 2 ст. 358, п. 2 ст. 389 НК РФ). К ним, например, относятся промысловые морские и речные суда, земельные участки, изъятые из оборота, или входящие в состав общего имущества многоквартирного дома.

Представить заявление о льготе можно в любой налоговый орган, в том числе по месту нахождения самой организации или по месту нахождения объектов недвижимого имущества и транспортных средств, которые ей принадлежат. Если документы, подтверждающие право компании на льготу, в налоговом органе отсутствуют, он сам запрашивает подтверждающие сведения у органов и иных лиц по информации, указанной в заявлении о льготе.

Узнать о праве организации на налоговую льготу по транспортному или земельному налогу за налоговый период 2020 года можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах».