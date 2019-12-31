Исполняющим обязанности руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области назначен Петр Семенов. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
В 1996 году Петр Семенов окончил Иркутский государственный технический университет, в 2002 году - Иркутский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2012 году - Байкальский государственный университет экономики и права.
В 1999 - 2003 гг работал стажером судебного пристава, судебным приставом Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу; с июня 2003 по июнь 2006 гг - юрист-консультом, главным специалистом - юристом Иркутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; с июня по декабрь 2006 года - председателем территориальной избирательной комиссии № 2 г. Иркутска (Октябрьский округ), с декабря 2006 по декабрь 2010 года - председателем Иркутской городской №2 территориальной избирательной комиссии (Октябрьский округ); с декабря 2010 по октябрь 2015 года - председателем Иркутской городской №2 территориальной избирательной комиссии (Октябрьский округ), с октября 2015 по май 2016 года - руководителем аппарата Думы города Иркутска, с июня 2016 года - руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.
В 1999 - 2003 гг работал стажером судебного пристава, судебным приставом Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу; с июня 2003 по июнь 2006 гг - юрист-консультом, главным специалистом - юристом Иркутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; с июня по декабрь 2006 года - председателем территориальной избирательной комиссии № 2 г. Иркутска (Октябрьский округ), с декабря 2006 по декабрь 2010 года - председателем Иркутской городской №2 территориальной избирательной комиссии (Октябрьский округ); с декабря 2010 по октябрь 2015 года - председателем Иркутской городской №2 территориальной избирательной комиссии (Октябрьский округ), с октября 2015 по май 2016 года - руководителем аппарата Думы города Иркутска, с июня 2016 года - руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.