Исполняющим обязанности руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области назначен Петр Семенов

Исполняющим обязанности руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области назначен Петр Семенов. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

В 1996 году Петр Семенов окончил Иркутский государственный технический университет, в 2002 году - Иркутский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2012 году - Байкальский государственный университет экономики и права.



В 1999 - 2003 гг работал стажером судебного пристава, судебным приставом Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу; с июня 2003 по июнь 2006 гг - юрист-консультом, главным специалистом - юристом Иркутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; с июня по декабрь 2006 года - председателем территориальной избирательной комиссии № 2 г. Иркутска (Октябрьский округ), с декабря 2006 по декабрь 2010 года - председателем Иркутской городской №2 территориальной избирательной комиссии (Октябрьский округ); с декабря 2010 по октябрь 2015 года - председателем Иркутской городской №2 территориальной избирательной комиссии (Октябрьский округ), с октября 2015 по май 2016 года - руководителем аппарата Думы города Иркутска, с июня 2016 года - руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.