Пассажирские поезда на ВСЖД будут следовать увеличенным составом в период новогодних праздников

В связи с повышенным спросом пассажиров на железнодорожные перевозки в период новогодних и рождественских праздников до 8 января 2020 г. увеличено количество вагонов в поездах местного и дальнего сообщения.
Дополнительные вагоны включены в состав следующих поездов:
- №87/88 Иркутск – Усть-Илимск;
- №362/361 Иркутск – Наушки;
- №150/149 Иркутск – Улан – Удэ;
- №91/92 Северобайкальск – Москва.
Билеты на поезда можно приобрести в любой железнодорожной кассе, в терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД» и через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».