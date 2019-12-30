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Пассажирские поезда на ВСЖД будут следовать увеличенным составом в период новогодних праздников

30 декабря 2019

В связи с повышенным спросом пассажиров на железнодорожные перевозки в период новогодних и рождественских праздников до 8 января 2020 г. увеличено количество вагонов в поездах местного и дальнего сообщения.

Дополнительные вагоны включены в состав следующих поездов:

- №87/88 Иркутск – Усть-Илимск;

- №362/361 Иркутск – Наушки;

- №150/149 Иркутск – Улан – Удэ;

- №91/92 Северобайкальск – Москва.

Билеты на поезда можно приобрести в любой железнодорожной кассе, в терминалах самообслуживания, а также на сайте ОАО «РЖД» и через официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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