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Хоккеисты «Байкал-Энергии» поздравили с Новым годом детей, у которых нет семьи

30 декабря 2019

Перед Новым годом у хоккеистов «Байкал-Энергии» есть добрая традиция. В перерыве от семейной подготовки к торжеству, они традиционно навещают детей, у которых нет семьи.

Воспитанникам центров помощи спортсмены, совместно с генеральным спонсором «En+ Group», подарили подарки, а также привезли сладкие сюрпризы и несколько ящиков мандаринов. А после – ответили на все вопросы. Дети интересовались количеством тренировок и расспрашивали о пути в спорте.

В завершении встречи спортсмены пожелали ребятам хорошо учиться и пригласили на свои матч


/ Сибирское Информационное Агентство /
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