10 необычных фактов об Альфа-Банке в Иркутске

Альфа-Банк в Иркутске отпраздновал 20-летний юбилей. На праздничной встрече вспоминали, с чего все начиналось, говорили о том, чем отличается банк сейчас,… и слушали рок в исполнении оперных певцов Мариинского театра. Что-что, а удивлять Альфа-Банк всегда умел! Всему «виной» особый Альфа-ген?

Фото предоставлено пресс-службой банка

1. О том, как все начиналось

Иркутск стал четвертым городом в России, где Альфа-Банк открыл свой филиал. До этого банк заходил лишь в города-миллионники, причем в западной части страны. И вот в конце 90-х было принято решение – идти за Урал.

Официальная презентация Альфа-Банка в Иркутске произошла 1 марта в 1999 года. Но началось все гораздо раньше. Еще в 1998 году в Иркутск был отправлен человек из Москвы – «вбить колышек» и поднять флаг Альфа-Банка в Иркутске.

Этим человеком был Андрей Леонидович Самойлов. Абсолютно никого не зная в нашем городе, он приехал, чтобы организовать работу банка. Задача была поставлена ясно: нужно было собрать команду профессионалов, при этом никаких семейных подрядов внутри банка не должно было быть, только независимые люди.

2. О тщательном подборе кадров

Создать команду с нуля было непросто: Андрей Леонидович взял 350 резюме, отмел из них ровно половину – и провел 170 собеседований, после которых выбрал 75 человек. Это и был первый костяк Альфа-Банка, который 1 марта открыл свои двери в Иркутске.

Один из сотрудников, который был назначен тогда на очень ответственную должность, рассказывал, что беседа с ним длилась больше 9 часов. Банк очень скрупулезно подходил и подходит к приему на работу.

3. О послекризисном времени

Открытие иркутского филиала пришлось на послекризисное время. Период после кризиса и дефолта 1998 года был действительно сложным для банков, но Альфа-Банк был одним из немногих, кто достойно его пережил, выполнив все обязательства перед своими клиентами.

Фото предоставлено пресс-службой банка

– Осень 1998 года – это время после дефолта. Тогда не работало ничего, – вспоминает Андрей Самойлов. – Даже крупнейший банк страны прекратил тогда на 10 дней операции из-за кризиса. И вот, возвращаясь из командировки в Гостином дворе, я вижу: на всех кассах висит табличка «Обслуживаются только карты Альфа-Банка». У меня со стажировки в Великобритании оставалась карточка Bank of Scotland, но и ее отказались принимать. Я протягиваю карточку, а девушка говорит возмущенно: «Вы что, читать не умеете? Обслуживаются карты Альфа-Банка». Да, такое было время (смеется). Время, когда создавался Альфа-Банк в Иркутске.

Не зря кризис называют временем возможностей – Альфа-Банк удачно воспользовался этими возможностями и зашел на региональный рынок.

4. О постоянстве и освящении офиса

Альфа-Банк в Иркутске, несмотря на инновационность и любовь к переменам, в некоторых вещах проявляет удивительное постоянство. Например, адрес головного офиса – все тот же, что и 20 лет назад: бульвар Гагарина, 38.

Возможно, все дело в освящении, которое провели в день официальной презентации банка 1 марта 1999 года – при высшем руководстве, приехавшем в Иркутск. Говорят, та старинная икона Святой Троицы до сих пор находится в офисе банка – и, видимо, оберегает его.

Фото предоставлено пресс-службой банка

5. О Мариинском театре и официальном открытии

Официальное открытие банка было намечено на 23 ноября 1999 года. И это было поистине грандиозное событие: в Иркутск приехал Мариинский театр из Санкт-Петербурга. В Иркутском музыкальном театре ничего подобного не бывало. С первых дней работы Альфа-Банк показал иркутянам, что умеет удивлять, и не только своими продуктами и услугами.

6. О креативе, негласном гимне и рекламе, ломающей стереотипы

В конце 90-х Альфа-Банк запускал рекламные кампании, запомнившиеся многим россиянам. Именно благодаря креативу и необычной рекламе, ломающей стереотипы, многие узнали Альфа-Банк и в Иркутске.

Реклама всегда Альфы была нестандартной и эмоциональной – ролики сразу попадали в топы коммерческих фестивалей. Например, ролик «День рождения» - несмотря на то, что он был снят еще в 1996 году, его до сих пор хорошо помнят. А песня «Let my people go» остается неформальной визитной карточкой Альфа-Банка.

По большому счету, этот ролик – абсолютно не банковский. По сюжету, солидный клиент приходит в банк – серьезное денежное учреждение, а там празднуют день рождения одной из сотрудниц и намекают, чтобы он побыстрее заканчивал свой визит. Казалось бы, все это абсолютно неправильно! Что скажут клиенты?!

Однако ролик был принят потребителями «на ура». На фокус-группах большинство респондентов говорили, что «День рождения» сформировал их положительное отношение к Альфа-Банку. В ролике не рекламировались пластиковые карты или процентные ставки, но он показывал атмосферу банка, его внутрикорпоративную культуру. Оказалось, что многим клиентам это близко, им понравилось: «Это мой банк!»

7. О человеке, который управляет банком сейчас

Сегодня Альфа-Банком в Иркутске управляет Ольга Беспечная. 14 лет назад, когда настоящий розничный бизнес только зарождался в банковской системе, она – совсем молодой девчонкой – пришла в Альфу, чтобы впоследствии возглавить это направление. В 2019 году Ольга вступила в должность управляющего, подтвердив тем самым свои лидерские и профессиональные качества.

Ольга, как и первый управляющий, приехала в Иркутск из другого города – Новосибирска. Планировала поработать здесь пару лет по контракту с другим банком и вернуться, но в результате задержалась. А вскоре получила от Альфа-Банка предложение о работе – и «пустила корни».

Фото предоставлено пресс-службой банка

– Мне очень понравился Иркутск, здесь были добрые люди, я была влюблена в Байкал, его энергетика вдохновляла, – признается Ольга. – Когда я пришла в Альфа-Банк на должность начальника отдела по работе с корпоративными клиентами розничного бизнеса, мне сразу показалось, что я стану директором по розничному бизнесу. Так и случилось – в 2009 году.

Розничный бизнес банков тогда развивался очень бурно. В 2007 году в Иркутске Альфа-Банк открыл отделение нового формата, развивалась сеть, развивались новые направления: кредитование, пакеты услуг, кобрендовые карты. Во всем этом я получала огромное удовольствие, скучно не было никогда.

Фото предоставлено пресс-службой банка

Думала ли я, что когда-то возглавлю Альфа-Банк в Иркутске? Конечно, да. Это осознание пришло некоторое время назад – я поняла, что навыков, умения, экспертизы и управленческой мудрости мне уже хватает для того, чтобы управлять таким замечательным коллективом.

8. Об Альфа-ДНК

Кадры в Альфа-Банке решают все. Прошло 20 лет, но банк с такой же тщательностью подбирает новых людей в свою команду. Все они – фанаты своего дела, очень креативные и прогрессивные сотрудники.

Фото предоставлено пресс-службой банка

– У нас действительно особый подход к людям. Я абсолютно уверена, что Альфа-Банк – особенный, – говорит Ольга Беспечная. – Казалось бы, это обычная финансовая организация, но я считаю, что в Альфа-Банке, внутри коллектива, есть что-то, чего нет в других банках. Это дух авантюризма, дух лидерства, амбиций. У нас есть особый ген – Альфа-ДНК. Мы так его и называем.

9. О дерзком проекте в честь 20-летия банка в Иркутске

Сотрудники и руководство Альфа-Банка могли бы отпраздновать 20-летний юбилей в узком кругу, но они настолько любят свое дело, свой бренд, что решили сделать большой и серьезный праздник для клиентов. Пригласили самых дорогих, самых почетных, самых любимых, самых важных гостей на этот вечер. И подарили им «эхо» того самого выступления Мариинского театра 20-летней давности.

Фото предоставлено пресс-службой банка

На этот раз артисты Мариинки удивили еще больше: лучшие оперные голоса исполнили на празднике рок-хиты – любимые зарубежные и современные российские произведения.

Солисты Мариинского театра выступили с уникальной программой, которая была специально подготовлена для клиентов Альфа-Банка. Оперные голоса сопровождали музыканты струнного квартета «Клевер» из Санкт-Петербурга и ритм-группы.

Проект называется Midnight Rock Opera. Идея концертного шоу – разбить стереотипы. И они действительно сделали это – развеяли мифы и поставили все с ног на голову.

– Наш дерзкий и яркий проект в стиле Альфа-Банка. В нем соединились две энергии: одна – безумный драйв от рок-музыки, вторая – энергия силы оперного голоса. Когда они соединяются, то получается огонь. Это очень круто, – рассказала оперная певица, основатель и продюсер проекта Анастасия Максимова. – Все это мы показали в славном городе Иркутске, в который с удовольствием вернулись. И исполненная нами песня Queen – We Are The Champions – не случайна, она посвящалась коллективу Альфа-Банка в Иркутске.

Фото предоставлено пресс-службой банка

10. О банке, который продолжает удивлять

20 лет – это большая история. Многие иркутяне идут с Альфа-Банком плечом к плечу все эти годы. Банк всегда мог удивить общественность и бизнес-партнеров, и сегодня эта история продолжается.

– Мы первыми когда-то в Иркутске привезли Мариинский театр, мы одни из первых стали предлагать кредитные пластиковые карты, факторинг в Иркутске. Мы и впредь готовы удовлетворять любопытство новыми технологическими вещами, – говорит Ольга Беспечная.

Фото предоставлено пресс-службой банка

– Сейчас банк работает над уникальным проектом «Умный офис», который совместит в себе высокие технологии, диджитал и физическое обслуживание без барьеров. Phygital (от physical и digital), сочетание живого общения и онлайн-обслуживания, – действительно новое слово в банковском мире. Клиента будут обслуживать не за традиционной стойкой в залах, при этом будут предусмотрены электронные подписи, минимум бумаг. Сейчас идет «пилот» в Москве, и первый офис там будет открыт в сентябре следующего года. По плану он появится и в Иркутске.

В Альфа-Банке уверены: сегодня банковская отрасль движется к сплетению онлайн- и офлайн-обслуживания, ведь никакой digital-сервис не заменит нам живого человеческого общения. Клиент и в мобильном приложении, и в отделении должен получать быстрый и комфортный сервис благодаря цифровым технологиям.

– Клиентский путь не должен пролегать в среде «естественной» или «цифровой», – поясняет Ольга Беспечная. – Нужно, чтобы клиенту было удобно, причем так, чтобы он не замечал банк, а просто получал нужные сервисы. Альфа-Банк готов это обеспечить.