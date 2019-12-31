Как работает Альфа-Банк в новогодние праздники 2019-2020

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2019 года по 9 января 2020 года включительно. В эти дни клиенты банка смогут посетить отделения и совершить необходимые им финансовые операции по установленному графику.

График работы отделений:

Отделения, работающие 5 дней в неделю:

— 31 декабря 2019 г. — рабочий день до 17:00

— 01 — 03 января 2020 г. — нерабочие праздничные дни

— 04 января 2020 г. — рабочий день с 10:00 до 18:00 только для дежурного отделения

— 07 января 2020 г. — 08 января 2020 г. нерабочие праздничные дни

— 05 января 2020 г. — 08 января 2020 г. нерабочие праздничные дни

Отделения, работающие 6 дней в неделю:

— 31 декабря 2019 г. — рабочий день до 17:00

— 01 — 02 января 2020 г. — нерабочие праздничные дни

— 03 января 2020 г. — рабочий день с 10:00 до 18:00 только для дежурного отделения А-Клуб

— 04 января 2020 г. — рабочий день с 10:00 до 18:00 только для дежурных отделений

— 05 января 2020 г. — нерабочий праздничный день

— 06 января 2020 г. — рабочий день с 10:00 до 18:00 только для дежурного отделения А-Клуб

— 07 января 2020 г. — 08 января 2020 г. нерабочие праздничные дни

Отделения, работающие 7 дней в неделю:

— 31 декабря 2019 г. — рабочий день до 17:00

— 01 января 2020 г. — 03 января 2020 г. — нерабочие праздничные дни

— 04 — 05 января 2020 г. — рабочий день с 10:00 до 18:00 только для дежурных отделений

— 06 — 08 января 2020 г. — нерабочие праздничные дни

С 09 января 2020 года все отделения банка будут работать в стандартном режиме.

Ознакомиться с режимом работы отделений в праздничный период можно на сайте банка в разделе «Отделения» https://alfabank.ru/office/vacation/

Напомним, что большинство операций клиенты банка могут совершить в интернет или мобильном банке. Это быстро, просто и безопасно.