Новости

Как работает Альфа-Банк в новогодние праздники 2019-2020

31 декабря 2019

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2019 года по 9 января 2020 года включительно. В эти дни клиенты банка смогут посетить отделения и совершить необходимые им финансовые операции по установленному графику.

График работы отделений:

Отделения, работающие 5 дней в неделю:
— 31 декабря 2019 г. — рабочий день до 17:00
— 01 — 03 января 2020 г. — нерабочие праздничные дни
— 04 января 2020 г. — рабочий день с 10:00 до 18:00 только для дежурного отделения
— 07 января 2020 г. — 08 января 2020 г. нерабочие праздничные дни
— 05 января 2020 г. — 08 января 2020 г. нерабочие праздничные дни

Отделения, работающие 6 дней в неделю:
— 31 декабря 2019 г. — рабочий день до 17:00
— 01 — 02 января 2020 г. — нерабочие праздничные дни
— 03 января 2020 г. — рабочий день с 10:00 до 18:00 только для дежурного отделения А-Клуб
— 04 января 2020 г. — рабочий день с 10:00 до 18:00 только для дежурных отделений
— 05 января 2020 г. — нерабочий праздничный день
— 06 января 2020 г. — рабочий день с 10:00 до 18:00 только для дежурного отделения А-Клуб
— 07 января 2020 г. — 08 января 2020 г. нерабочие праздничные дни

Читайте также:

Как работает БайкалИнвестБанк в новогодние праздники 2019-2020
30 декабря 2019
Как работают биржи в России в новогодние праздники 2019-2020
28 декабря 2019

Отделения, работающие 7 дней в неделю:
— 31 декабря 2019 г. — рабочий день до 17:00
— 01 января 2020 г. — 03 января 2020 г. — нерабочие праздничные дни
— 04 — 05 января 2020 г. — рабочий день с 10:00 до 18:00 только для дежурных отделений
— 06 — 08 января 2020 г. — нерабочие праздничные дни

С 09 января 2020 года все отделения банка будут работать в стандартном режиме.

Ознакомиться с режимом работы отделений в праздничный период можно на сайте банка в разделе «Отделения» https://alfabank.ru/office/vacation/

Напомним, что большинство операций клиенты банка могут совершить в интернет или мобильном банке. Это быстро, просто и безопасно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Как работают банки в новогодние каникулы 2019-2020 ":
Все материалы сюжета (19)


Реклама на сайте

Итоги-2019. Прогнозы-2020
9 трендов банковского рынка в 2019 году от Сбербанка
Самые яркие тренды на рынке недвижимости в 2019 году
Что ждет строительную отрасль в 2020 году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании