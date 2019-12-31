Сбербанк сообщает о назначении руководителя блока HR

Сбербанк сообщает о назначении Натальи Дудиной старшим вице-президентом – руководителем блока HR. Юлия Чупина, старший вице-президент Сбербанка продолжит курировать блок HR и руководить блоком «Стратегия и развитие».

К команде Сбербанка Наталья присоединилась в сентябре 2016 года. В июне 2017 года она была назначена на должность старшего управляющего директора по бизнес–партнерству HR, а с декабря 2018 года исполняла обязанности руководителя блока.

За прошедший год блок HR продолжил выполнять задачи, заложенные в стратегии 2020, в том числе по выводу HR сервисов онлайн, созданию инструментов планирования карьеры и программ переобучения для разных категорий сотрудников, сделаны улучшения в программах страхования сотрудников. При активном участии Сбербанка приняты поправки в трудовой кодекс РФ, позволяющие в 2020 году реализовать проект по электронным трудовым книжкам.

Юлия Чупина, Старший вице-президент, куратор Блока HR и руководитель блока «Стратегия и развития»:

«Перед командой блока стоят задачи по созданию собственной HR платформы, развитию функции управления персоналом в компаниях экосистемы и HR аналитики, а также по подготовке планов дальнейшего развития HR. Наталья проявила себя как результативный руководитель внутри блока, уверена, что наша команда справится с поставленными задачами».

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«От качества функции HR зависит реализация одного из приоритетов Стратегии 2020 — люди нового качества в эффективных командах. Я рад, что это направление возглавит опытный и зрелый руководитель. Желаю Наталье и всей команде HR достижения новых высот».

Наталья Дудина окончила Омский государственный университет, имеет степень кандидата юридических наук. До прихода в Сбербанк работала в судебной системе.