Названы самые популярные новогодние фильмы

Сбербанк и компании его экосистемы — онлайн-кинотеатр Okko и портал «Рамблер» — проанализировали, какие новогодние фильмы особенно популярны у россиян.

Так, по итогам последней недели декабря 2019, по данным онлайн-кинотеатра Okko, в топ-5 лент из «Новогодней подборки» вошли «Один дома», «Реальная любовь», «Семьянин», «Ирония судьбы, или с легким паром» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».

Любопытно, что участники опроса, проведенного на портале «Рамблер» в последнюю неделю декабря 2019 года, большее предпочтение отдают старым советским фильмам. Выбирать, какие фильмы респонденты собираются смотреть на Новый год, предлагалось из пятнадцати популярных отечественных и зарубежных лент, а также мультфильмов.

С большим отрывом победила «Ирония судьбы», набравшая 32% голосов. «Девчата» с 19% голосов уверенно заняли второе место. Третьим фильмом стали «Чародеи», которым отдали голоса 12% респондентов. На четвертой позиции «Один дома» (11% голосов). А замыкает пятёрку «Морозко» — его собираются смотреть 10%, принявших участие в опросе.