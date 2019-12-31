Сбербанк сообщает о кадровых изменениях в команде блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»

В Сбербанке сменится руководитель дирекции GR. Вице-президент банка Андрей Шаров оставит свою должность в конце 2019 года.

Андрей Шаров присоединился к команде Сбербанка в 2014 году. Под его руководством было запущено более десяти программ льготного кредитования с господдержкой, разработанных и реализующихся совместно с Минэкономразвития России, Минсельхозом России, Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и другими федеральными органами.

При его участии были внесены изменения в несколько десятков нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы банка, среди которых Налоговый кодекс, федеральное законодательство в области цифровой экономики и нормативные акты Банка России. Был выстроен продуктивный диалог с ФНС России, Росреестром, Минкомсвязи и другими органами власти. Из реализованных проектов — предоставление документов и сведений по клиентам из государственных органов, эксперимент по дистанционному применению электронной подписи, легкий старт для бизнеса, упрощение процедур финансирования субъектов МСП.

Одним из важных достижений Андрея Шарова стал запуск программы развития навыков предпринимательства «Бизнес класс», в которой приняло участие более 600 тыс. человек. Программа признана победителем международной премии IPRA Golden World Awards 2019 в категории B2B. Благодаря Андрею Шарову достигнута договоренность с Правительством РФ о создании общероссийской образовательной платформы для бизнеса. Платформа была запущена 1 февраля 2018 года дочерней компанией Сбербанка «Деловая среда».

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка:

«Андрею и его команде удалось выстроить эффективный диалог с Правительством России, федеральными органами исполнительной власти и Банком России. При его участии реализовано большое количество стратегических проектов. Благодарю его за вклад в достижение высоких результатов Сбербанка и желаю дальнейших успехов».