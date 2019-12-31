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Банк «Открытие» профинансировал проект группы Raven Russia на сумму 5,7 млрд рублей

31 декабря 2019

Корпоративно-инвестиционный блок банка «Открытие» предоставил кредитную линию группе Raven Russia -  лидеру складского рынка России – на сумму в 5,7 млрд руб. Общий лимит финансирования составляет 7,8 млрд руб. Это уже вторая сделка банка с группой Raven Russia в уходящем году.

Структура сделки включает рефинансирование кредита, выданного под залог логистического комплекса «Истра» (Московская область), а также деривативный продукт: процентный риск по кредиту был захеджирован также в банке «Открытие».

Эта сделка стала продолжением успешной работы банка «Открытие» и Raven Russia по предыдущему проекту – логопарку «Климовск» - который был профинансирован в ноябре 2019 года.

Успешная реализация двух крупных сделок позволила банку уже сегодня стать одним из значимых кредиторов группы Raven Russia, а также претендовать на расширение сотрудничества в будущем.

Екатерина Чиркова, вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие»: «В 2019 году мы начали сотрудничество с группой Raven Russia, крупнейшим игроком рынка складской недвижимости России. Благодаря гибкому структурированию и привлекательным условиям для клиента, мы смогли менее чем за полгода стать одним из ключевых партнеров группы. Мы гордимся тем, что в нашем портфеле появился еще один проект Raven Russia».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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