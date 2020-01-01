20 лет транзиту власти Ельцин - Путин. Что изменилось?

Сегодня 20 лет знаменитому транзиту власти Ельцин – Путин. Тот день изменил практически все. Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари», рассуждает, что же изменилось в России за 20 лет?

Передача власти в Кремле 31 декабря 1999 года состоялась на фоне жестких боевых действий на Северном Кавказе. На Западе и Ближнем Востоке сомневались, что Россия в принципе может решить данную проблему. Однако война давно закончена, лидеры боевиков в земле, а восстановленный Грозный очень красивый город с восточной изюминкой.

Перед отставкой Ельцина долларовый индекс РТС составлял менее 200 пунктов, сейчас индекс РТС более 1500 пунктов. Результат мог бы быть и лучше, рубеж в 2500 пунктов был взят еще в 2008 году. Сейчас результат скромнее на фоне санкций.

Мы не будем давать сейчас точный анализ динамики макроэкономических индикаторов, она известна. Грубо говоря, основные макроэкономические индикаторы в долларовом выражении выросли в десять раз, в реальном выражении – в два раза. Причин экономического успеха много. Но основные две. Первая – политика ресурсного национализма. В результате закрытия внутренних офшоров и бархатной национализации нефтяного сектора, дело «Юкоса», покупка «Сибнефти» «Газпромом» и «ТНК» «Роснефтью», природная рента вернулась в казну.

Вторая основная причина – либеральная экономическая политика, которая всегда является необходимой, хотя и не достаточной частью делового успеха. Лучше капитализма никто ничего не придумал. Невидимая рука рынка не всегда ласкова, но всегда справедлива. Это касается, в том числе, пенсионной реформы, Путин сознательно пожертвовал небольшой частью своего рейтинга для проведения непопулярных, но с точки зрения экономики необходимых преобразований. При Путине полностью решена проблема суверенного долга, а международные резервы приблизились к $550 млрд.

Владимир Путин сыграл важную роль при объединении Московского патриархата и Русской зарубежной Церкви. Евразийский союз стал полноценным состоявшимся интеграционным проектом на постсоветском пространстве.

Россия – шестая экономика мира. Обладая достаточно скромным оборонным бюджетом, Россия является одной из немногих суверенных стран. Второе место на мировом рынке вооружений. Начало военно-технического сотрудничества с Турцией, ключевой страной НАТО. Военный успех в Сирии стал прекрасной рекламой российских вооружений и вооруженных сил. После Сирии и Крыма многополярный мир стал реальностью не на словах, а на деле.

Сейчас у россиян достаточно оснований гордиться своей страной не меньше, чем в лучшие времена СССР и Российской Империи. Россия – крепкая зажиточная страна, успешная страна успешных людей. С наступающим новым годом, дамы и господа! Как говорят на Московской бирже – денег, а остальное купите.