ФНС для самозанятых: При переходе на НПД с иных спецрежимов необходимо направить уведомление о прекращении их применения

Совмещение НПД с иными специальными налоговыми режимами не предусмотрено законом. Поэтому в течение месяца со дня постановки на учет в качестве самозанятого налогоплательщик обязан направить в налоговый орган по месту жительства или по месту ведения предпринимательской деятельности уведомление о прекращении применения УСН, ЕСХН или ЕНВД.

Так, для уведомления о прекращении применения УСН рекомендуется применять форму № 26.2-8, для перехода с ЕСХН - форму № 26.1-7. При прекращении применения ЕНВД индивидуальный предприниматель представляет в налоговый орган заявление о снятии с учета в качестве плательщика этого налога по форме № ЕНВД-4. Указанные формы и заявление можно направить в инспекцию в электронной форме по ТКС, на бумаге по почте, а также представить лично или через представителя.

Порядок уведомления о прекращении иных специальных налоговых режимов доведен письмом ФНС России от 26.12.2018 № СД-4-3/25577@.