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Ход строительства Центра по хоккею с мячом в Иркутске власти будут контролировать посуточно

7 января 2020

В связи с проведением чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Иркутске в марте-апреле 2020 года, решено Контроль хода строительства Центра по хоккею с мячом сделать посуточным. Важно выполнить все задачи по подготовке и проведению этого крупного спортивного мероприятия на достойном уровне, заявил исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора – Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

6 января он посетил строящийся в Иркутске Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал» и по поручению временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева провел на площадке заседание оперативного штаба.

Напомним, уникальный спортивный объект возводится в столице региона в кратчайшие сроки, эта арена станет главной при проведении предстоящего чемпионата мира по хоккею с мячом.

- Следующее заседание штаба состоится восьмого января, будет обсуждаться посуточный план выполнения работ по строительству Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта. Мы должны неукоснительно соблюдать международные обязательства по проведению чемпионата мира. Это очень важно: к нашей стране приковано пристальное международное внимание, - подчеркнул Руслан Болотов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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