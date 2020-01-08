ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы игнорируют конфликт на Ближнем Востоке

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Фондовые индексы США 6 января в начале торгов резко снизились из-за роста геополитических рисков, но развернулись вверх в течение сессии. Инвесторы расценили нынешнюю геополитическую угрозу как несущественную для перспектив американской экономики, и соответственно для прибылей компаний. Тем не менее увеличился спрос на защитные активы. По итогам дня S&P500 вырос на 0,35%, до 3246 пунктов. Лучше рынка себя показывали акции компаний из сферы кибербезопасности, такие как Salesforce и CrowdStrike из-за опасений угроз кибератак со стороны Ирана.

В то время как воинственная риторика продолжается в результате американского авиаудара, ожидания по росту корпоративных прибылей обеспечивают поддержку рисковым активам.

Азиатские фондовые индексы на этом фоне торгуются в плюсе. Японский Nikkei прибавляет более 1,5%, гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 растут в пределах 0,7%. Европейские биржи готовятся открыться в слабом плюсе.

Спрос на безопасные активы при этом не падает. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается к 1,80%. Золото продолжает торговаться на максимумах с 2013 года, поднявшись к $1570 за унцию. Нефть марки Brent опустилась чуть ниже $70 за баррель. Аппетит к риску сегодня невысок. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться в диапазоне 3230-3250 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от ISM за декабрь. Консенсус предполагает слабый рост деловой активности. Сектор услуг остается растущим, а промышленность переживает спад.



Техническая картина по S&P500 сигнализирует, что индекс избавился от перекупленности. Показатель RSI опустился ниже 70. Индекс MACD ухудшается. Тем не менее индекс все еще удерживается на линии аптренда, тянущейся с 2016 года, что выступает для него поддержкой.