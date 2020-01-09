Транзит порожних вагонов освобожден от НДС

С 1 января 2020 года перевозка порожних подвижных составов и контейнеров через территорию России будет облагаться по нулевой ставке НДС. Ранее транзит порожних контейнеров и грузовых вагонов облагался НДС по ставке 20%. Об этом сообщает "Российская газета".

"Данная мера направлена на снижение общих расходов при осуществлении транзитных железнодорожных перевозок и повышение привлекательности российской транспортной системы для грузовладельцев третьих стран", - пояснили в Минтрансе.

Сейчас в общем объеме перевозок в сообщении Китай - Европа - Китай доля железнодорожного транзита пустых контейнеров и вагонов составляет около 20 процентов. За счет установления нулевой ставки НДС объемы перевозок контейнеров из Европы в Китай в целом могут вырасти почти в два раза.