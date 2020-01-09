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В первом квартале 2020 года ставки по ипотеке достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений

9 января 2020

Тенденция снижения ставок по ипотечным кредитам продолжилась. Ставки по фактически выданным в ноябре кредитам снизились до уровня 9,19%, свидетельствует опубликованная статистика Банка России за ноябрь.. Значительный вклад в снижение ставки внесла растущая популярность программы «семейной ипотеки», выдаваемой под 5% и менее. Без учета этой программы ставки по кредитам на новостройки достигли 9%. По кредитам на вторичном рынке ставки снизились до 9,51%.

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По данным мониторинга ДОМ.РФ и FRG, к концу декабря ставки предложения 12 из 15 основных ипотечных кредиторов снизились до уровня менее 9%. Этот уровень ставок отразится в фактических ставках выдачи в начале 2020 года. По итогам первого квартала будущего года ставки достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений и приблизятся к целевому уровню, определенному национальным проектом «Жилье и городская среда» на 2020 год (8,7%).

Отмечается снижение ставок предложения и по продуктам рефинансирования ранее взятых кредитов (9,05% по сравнению с 10,71% в апреле 2019 года). Это значит, что выгоду от снижения ставок смогут получить не только новые, но и действующие заемщики, взявшие ипотеку по ставкам от 10% и выше.

Ипотечный портфель на 01.12.2019 г. превысил 8,2 трлн руб. (+17% к 01.12.2018 г., что соответствует темпу роста ипотечного портфеля за 2018 г. в целом: +22%).

Всего, по данным Банка России, объем выдачи кредитов за 11 мес. 2019 г. составил 2,5 трлн руб. (1,12 млн кредитов). При этом объем «новых» выданных кредитов вырос на 0,2% –  до 2,4 трлн руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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