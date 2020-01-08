Азиатско-Тихоокеанский Банк выдал первые ипотечные кредиты под 2 % годовых по программе «Дальневосточная ипотека»

Объем кредитов Азиатско-Тихоокеанского Банка по программе «Дальневосточная ипотека» составит 52 млрд рублей. До конца года Банк выдаст 4 сделки на общую сумму 16,7 млн рублей. Положительное кредитное решение имеют 110 клиентов на 420 млн рублей.

30 декабря Азиатско-Тихоокеанский Банк осуществил первые выдачи ипотечного кредита по программе «Дальневосточная ипотека». Оператор программы АО ДОМ РФ установил лимит для АТБ в размере 52 млрд рублей, которые будут реализованы Банком в рамках льготной программы.

- Настоящий новогодний подарок для нас и, конечно, для клиентов нашего Банка, которые с нетерпением ждали окончательного запуска программы. Специалисты АТБ приложили максимум усилий, чтобы ускорить все необходимые процедуры с оператором льготной программы. Сейчас в АТБ на рассмотрении находится более 3000 тысяч заявок от дальневосточников, которые мечтают о собственном жилье, 110 клиентам кредит уже одобрен, и они подбирают объект недвижимости, а мы рады что можем осуществить их желание, - рассказал Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.

Напомним, АТБ стал одним из первых банков, который начал сбор заявок и одобрение клиентов программе «Дальневосточная ипотека». В настоящее время в Банке завершились все необходимые процедуры по участию в программе. Агент программы ДОМ. РФ включил АТБ в список уполномоченных представителей, а также установил лимит в размере 52 млрд рублей, которые будут направленны на поддержку программы ипотечного кредитования.

Ставка по программе в АТБ составляет от 1,75%, срок кредитования — до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита — 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.

Стать участником программы могут молодые семьи, граждане РФ в возрасте до 35 лет, состоящие в браке, а также граждане РФ, не состоявшие в браке с детьми не старше 18 лет. Льготный кредит доступен на приобретение квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.