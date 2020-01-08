Альфа-Банк изменит тариф за услугу по организации страхования жизни и здоровья клиента в ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»

С 1 февраля 2020 года в Альфа-Банке будет изменен тариф за услугу по организации страхования жизни и здоровья клиента в ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» по коллективному договору добровольного страхования жизни и здоровья держателей Кредитных карт АО «АЛЬФА-БАНК». Комиссия за услугу составит 0,94% без учета НДС.