С 1 февраля 2020 года в Альфа-Банке будет изменен тариф за услугу по организации страхования жизни и здоровья клиента в ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» по коллективному договору добровольного страхования жизни и здоровья держателей Кредитных карт АО «АЛЬФА-БАНК». Комиссия за услугу составит 0,94% без учета НДС.
Новости
Альфа-Банк изменит тариф за услугу по организации страхования жизни и здоровья клиента в ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»8 января 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
Смотрите также:
9 трендов банковского рынка в 2019 году от Сбербанка
Самые яркие тренды на рынке недвижимости в 2019 году
Что ждет строительную отрасль в 2020 году