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Альфа-Банк изменит тариф за услугу по организации страхования жизни и здоровья клиента в ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»

8 января 2020

С 1 февраля 2020 года в Альфа-Банке будет изменен тариф за услугу по организации страхования жизни и здоровья клиента в ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» по коллективному договору добровольного страхования жизни и здоровья держателей Кредитных карт АО «АЛЬФА-БАНК». Комиссия за услугу составит 0,94% без учета НДС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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