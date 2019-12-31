Банк Уралсиб сообщил о работе банка с 31 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г.

31 декабря 2019 года — обслуживание клиентов производится в сокращенном режиме. Подробнее..

C 1 по 8 января 2020 года — обслуживание клиентов - юридических лиц не производится.

С 1 по 3 января 2020 года (включительно) и с 5 по 8 января 2020 года (включительно) обслуживание клиентов - физических лиц не производится.

4 января 2020 года обслуживание клиентов - физических лиц производится в 100 отделениях Банка Подробнее..

С 9 января 2020 года обслуживание клиентов производится в стандартном режиме во всех отделениях Банка.