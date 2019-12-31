Новости

Банк Уралсиб сообщил о работе банка с 31 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г.

31 декабря 2019

Читайте также:

Когда заканчиваются новогодние праздники в 2020 году
4 января 2020
Как работает Альфа-Банк в новогодние праздники 2019-2020
31 декабря 2019

31 декабря 2019 года — обслуживание клиентов производится в сокращенном режиме. Подробнее..

C 1 по 8 января 2020 года — обслуживание клиентов - юридических лиц не производится.

С 1 по 3 января 2020 года (включительно) и с 5 по 8 января 2020 года (включительно) обслуживание клиентов - физических лиц не производится.

4 января 2020 года обслуживание клиентов - физических лиц производится в 100 отделениях Банка Подробнее..

С 9 января 2020 года обслуживание клиентов производится в стандартном режиме во всех отделениях Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Как работают банки в новогодние каникулы 2019-2020 ":
Все материалы сюжета (22)


Реклама на сайте

Итоги-2019. Прогнозы-2020
9 трендов банковского рынка в 2019 году от Сбербанка
Самые яркие тренды на рынке недвижимости в 2019 году
Что ждет строительную отрасль в 2020 году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании