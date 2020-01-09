Новости

С 9 января Дальневосточный банк начинает выдачу «Дальневосточной ипотеки» под 2% годовых

9 января 2020

С 9 января 2020 года Дальневосточный банк начинает выдачу кредитов в рамках программы «Дальневосточная ипотека». В новом году молодые семьи из любых регионов страны, желающие приобрести собственное жилье на территории ДВФО, могут подать заявку на оформление ипотеки по ставке 2 % годовых. Также специальными условиями могут воспользоваться участники программы «Дальневосточный гектар» при строительстве жилого дома на полученном земельном участке.

Первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» составит от 20 % стоимости приобретаемого имущества, при этом могут быть использованы средства материнского капитала. Размер кредита составит от 300 тыс. рублей до 6 млн. рублей, а максимальный срок выдачи – 20 лет. При подаче заявки на субсидированную ипотеку возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет, также воспользоваться программой может заемщик в возрасте не более 35 лет, не состоящий в браке и имеющий несовершеннолетнего ребенка. Полученные кредитные средства позволяют приобрести готовое или строящееся жилье у юридических лиц, а также у физических лиц, если покупка недвижимости осуществляется в сельских местностях Дальнего Востока.

Подать экспресс-заявку на «Дальневосточную ипотеку» и получить предварительное одобрение банком кредита по льготной ставке 2 % можно на сайте www.dvbank.ru.

С подробными условиями программы «Дальневосточная ипотека» можно ознакомиться в разделах программ ипотечного кредитования, в офисах Дальневосточного банка и по телефону информационного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Итоги-2019. Прогнозы-2020
9 трендов банковского рынка в 2019 году от Сбербанка
Самые яркие тренды на рынке недвижимости в 2019 году
Что ждет строительную отрасль в 2020 году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании