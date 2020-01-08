ПСБ вошел в десятку по объему кредитования жилья в новостройках

ПСБ занял 7 место в рейтинге ипотечных банков по выдачам кредитов на покупку строящегося жилья по итогам 11 месяцев текущего года, по данным аналитического центра «Русипотека».

ПСБ смог кратно увеличить выдачу гражданской ипотеки в 2019 году относительно выдач 2018 года, объемы кредитования выросли в 2,2 раза.

В течение 2019 года банк создал партнерскую сеть застройщиков и агентств недвижимости. Число аккредитованных в банке застройщиков превысило 800.

Татьяна Чернышева, начальник управления ипотечных продаж ПСБ, отметила: «Ключевым драйвером роста стали выдачи в сегменте строящегося жилья. Весь год мы планомерно работали над выстраиваем работы с застройщиками. Аккредитовали более 1,5 тысяч строящихся объектов, реализовали схему работы по договорам уступки и переуступки прав требования, оптимизировали процедуру аккредитации, расширили перечень застройщиков по программе строящегося жилья без первоначального взноса. Мы не намерены останавливаться на достигнутом, и планируем по итогам следующего года еще больше усилить свои позиции».

Кредит на покупку квартиры в новостройке в ПСБ можно получить по ставке от 7,79% годовых. Условие действует при первоначальном взносе от 15% годовых и сумме кредита от 7 млн руб. для Москвы и Московской области, от 5 млн руб. для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от 3,5 млн руб. для регионов. Широкая география присутствия ПСБ делает покупку квартиры в строящихся объектах доступной в 59 регионах России.

Ознакомиться с ипотечными программами ПСБ вы можете на сайте.