ПСБ банк подвел итоги акции для военнослужащих «Бонус 1010»

ПСБ банк разыграл главный приз в акции "Бонус 1010" для военнослужащих-держателей зарплатных карт «Сильные люди. Тариф особого назначения». По 100 тысяч бонусов, которые в любой момент можно конвертировать в рубли в интернет-банке или мобильном приложении по курсу 1 бонус = 1 рубль, получили три победителя, клиенты банка из Москвы, Московской области и Астрахани.

Акция стартовала в июне 2019 года. Каждый месяц банк разыгрывал десять призов по 10 тысяч бонусных рублей, а в декабре было разыграно три главных приза по 100 тысяч. Участником розыгрыша автоматически становился военнослужащий-держатель зарплатной карты «Сильные люди. Тариф специального назначения», который совершил покупки на сумму от 15 тысяч рублей в месяц. Победителей банк определял по итогам каждого месяца при помощи генератора случайных чисел.

Зарплатная карта «Сильные люди» позволяет получать дополнительный доход — на остаток средств на карте ежемесячно начисляется 5% годовых. Держатели карты могут снимать до 1 000 000 рублей в месяц в банкоматах любых банков, осуществлять переводы на сумму до 100 000 рублей по номеру счета, а также оплачивать ЖКУ и штрафы ГИБДД без каких-либо комиссий.