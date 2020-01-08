Новости

ПСБ банк подвел итоги акции для военнослужащих «Бонус 1010»

8 января 2020

ПСБ банк разыграл главный приз в акции "Бонус 1010" для военнослужащих-держателей зарплатных карт «Сильные люди. Тариф особого назначения». По 100 тысяч бонусов, которые в любой момент можно конвертировать в рубли в интернет-банке или мобильном приложении по курсу 1 бонус = 1 рубль, получили три победителя, клиенты банка из Москвы, Московской области и Астрахани.

Акция стартовала в июне 2019 года. Каждый месяц банк разыгрывал десять призов по 10 тысяч бонусных рублей, а в декабре было разыграно три главных приза по 100 тысяч. Участником розыгрыша автоматически становился военнослужащий-держатель зарплатной карты «Сильные люди. Тариф специального назначения», который совершил покупки на сумму от 15 тысяч рублей в месяц. Победителей банк определял по итогам каждого месяца при помощи генератора случайных чисел.

Зарплатная карта «Сильные люди» позволяет получать дополнительный доход — на остаток средств на карте ежемесячно начисляется 5% годовых. Держатели карты могут снимать до 1 000 000 рублей в месяц в банкоматах любых банков, осуществлять переводы на сумму до 100 000 рублей по номеру счета, а также оплачивать ЖКУ и штрафы ГИБДД без каких-либо комиссий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Итоги-2019. Прогнозы-2020
9 трендов банковского рынка в 2019 году от Сбербанка
Самые яркие тренды на рынке недвижимости в 2019 году
Что ждет строительную отрасль в 2020 году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании