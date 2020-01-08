Россельхозбанк ставит башкирскую индейку на крыло и оценивает емкость рынка Республики

В конце ноября на территории ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури» вылупились индюшата. Впервые за два года предприятие начало давать результат, пока – в тестовом режиме. Вместе с растущими птенцами крепнет надежда на полноценное возрождение комплекса, обладающего огромным потенциалом удовлетворения внутреннего спроса на диетическое мясо.





«На наших глазах случилось знаменательное событие: уникальное для Республики Башкортостан градообразующее предприятие возвращается к работе. Это стало возможным благодаря тому, что Банку при поддержке руководства Республики удалось сохранить производственные мощности комплекса и найти стратегического инвестора для его дальнейшего развития. В октябре в инкубатор была заложена первая партия яиц в объеме 72 тысячи, до конца года планируется закладка в полном объеме 326 тысяч, а в течение 2020 года – не менее 3 миллионов. Таким образом, уже весной подрастет первое поколение птиц после перезапуска предприятия», – отметил управляющий директор Департамента стратегического развития Россельхозбанка Дмитрий Жиляков.



«Запуск птицеводческого комплекса «Урал» после двухлетнего простоя – очень важное событие для региона. Уже создано 109 новых рабочих мест, а после выхода предприятия на полную мощность работать здесь будут более тысячи квалифицированных птицеводов. Надеемся, что по большей части на комплекс вернутся те люди, которые в свое время остались без работы после его закрытия. В конце ноября в ПК «Урал» на свет появились первые птенцы – 61 тысяча штук. На инкубацию сегодня заложены еще 112,8 тысяч яиц. А до конца года будет заложено ещё 213 тысяч. Забой первой партии ожидается в марте 2020 года, это будет около тысячи тонн хорошего, качественного мяса. Есть уверенность, что постепенно комплекс выйдет на полную мощность и будет производить, как и раньше, не менее 30 тысяч тонн мяса индейки. Благо, контракты на поставку инкубационных яиц заключены на ближайшие два года», – прокомментировал заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов.



Комплекс имени М. Гафури способен сыграть заметную роль в развитии молодой и перспективной для России отрасли по разведению индейки. В 2016 году предприятие входило в тройку самых крупных, обладая производственным потенциалом в 30,1 тонны мяса в год.



Общий потенциал рынка производства мяса индейки в России оценивается в 485 тыс. тонн в год, то есть более чем в 1,8 раз больше, чем на данный момент. Возвращение на рынок комплекса им. М. Гафури может внести значимый вклад в достижение этого показателя.



«Потребление мяса индейки в России характеризуется ярко выраженной привязкой к местам производства продукции. Наибольший дефицит собственного производства наблюдается за Уралом, и среднедушевое потребление там составляет 0,78 кг в год, в то время как среднероссийский уровень составляет 2,33 кг в год. Таким образом, полноценный запуск производственных мощностей комплекса, с одной стороны, может обеспечить среднедушевое потребление мяса индейки в четырехмиллионном По данным Росстата Башкортостане в размере, превышающем 7 кг в год, то есть на уровне США. С другой стороны, реализацию можно и диверсифицировать, обеспечивая в республике среднероссийский уровень потребления и отправляя часть продукции на экспорт, где перспективными видятся ближневосточные рынки», – оценил возможности комплекса Дмитрий Жиляков.



Поголовье индейки численностью 452 тыс. голов в комплексе было полностью утрачено к началу IV квартала 2017 года. Суд 5 марта 2019 года признал заемщика банкротом. Долг предприятия превысил 12 млрд рублей, в том числе – порядка 8 млрд рублей Банку. С 26 июля 2019 года по решению комитета кредиторов предприятие было передано в аренду ООО «Птицеводческий комплекс «Урал» на срок до конца июня 2020 года.



В I квартале 2020 года ожидается начало торгов. РСХБ рассчитывает на участие в них широкого круга инвесторов. Денежные средства от реализации имущества станут источником погашения долга перед кредиторами, в том числе Банком.