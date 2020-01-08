«Турецкий поток» уже в цене акций «Газпрома»

Сегодня в Стамбуле состоится официальный запуск газопровода «Турецкий поток». Он состоит из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. Первая будет поставлять российский газ потребителям в Турции, вторая предназначена для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. На торжественную церемонию в Стамбул приедут президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Путин и Эрдоган также собираются провести переговоры, на повестку которых будут вынесены вопросы двусторонних отношений, а также острая ситуация в Сирии и Ливии.

Новость в принципе нейтральна для «Газпрома», запуск нового трубопровода уже отражен в ценах акций газового гиганта. Вряд ли старт «Турецкого потока» - это негатив для Киева, который получил в конце прошлого года очень хорошие гарантии будущего транзита, плюс бонус почти в $3 млрд.

Может ли TANAP быть конкурентом «Газпрома»? На самом деле, «Газпрому» опасаться за сбыт пока не стоит. Поставки из Азербайджана не повлияют серьезно на энергетический баланс Евросоюза. Стоит также сказать, что, когда проектировался газпромовский «Турецкий поток», TANAP уже реализовывался. И, соответственно, был учтён при планировании российского газопровода.

«Турецкий поток» – прекрасный пример сотрудничества России и Турции. Сближение двух стран, конечно, прежде всего объясняется экономикой, и в первую очередь, сотрудничеством в энергетической и военной сферах. Но есть и политика. На наших глазах формируется новый многополярный мир. Москва и Анкара – однозначно новые центры силы.

В наступившем году среди российских компаний «Газпром» является одной из основных инвестиционных идей ИАЦ «Альпари». После запуска всех трех проектов – «Сила Сибири», «Северный поток-2» и «Турецкий поток» – обыкновенная акция российского газового гиганта может беспрепятственно достичь котировок в диапазоне 620 – 640 руб.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»