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Праздничные новогодние елки для детей Тулуна и Нижнеудинска организовал Сбербанк

31 декабря 2019

Праздничные новогодние елки для детей территорий, где летом 2019 года случилось наводнение, организовали сотрудники Байкальского банка Сбербанка.

28 декабря во Дворце культуры «Прометей» (г. Тулун) и санатории-профилактории «Истоки» (г. Нижнеудинск) прошли праздничные мероприятия. 98 детей приняли участие в театрализованном представлении с танцами, песнями и стихами.

Елена Орбидан, управляющий Братским отделением Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Уходящий год для семей Тулуна и Нижнеудинска был годом испытаний и дети пережили потрясение от ЧС наряду со взрослыми. Наш банк поддерживал эти территории все это время, а сейчас, в преддверии Нового года, хочется создать нашим землякам праздничное настроение. Горящие счастьем детские глаза –лучший подарок для всех нас. Пусть это детское счастье приумножится в следующем году и дети никогда не вспомнят то, что пережили их семьи в 2019-м».

Новогодняя история познакомила детей с Малефисентой - сказочной героиней, случайно «заморозившей» Деда Мороза и елочку. Дети, путешествуя по новогоднему маршруту, играли и выполняли ее задания, наряжали елку, участвовали в эстафетах и конкурсах, и общими усилиями расколдовали Деда Мороза и - саму Малефисенту, которая забыла о своем коварстве и стала доброй феей. Сказка от Сбербанка завершилась традиционным вручением сладких подарков для детей.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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