Праздничные новогодние елки для детей Тулуна и Нижнеудинска организовал Сбербанк

Праздничные новогодние елки для детей территорий, где летом 2019 года случилось наводнение, организовали сотрудники Байкальского банка Сбербанка.

28 декабря во Дворце культуры «Прометей» (г. Тулун) и санатории-профилактории «Истоки» (г. Нижнеудинск) прошли праздничные мероприятия. 98 детей приняли участие в театрализованном представлении с танцами, песнями и стихами.

Елена Орбидан, управляющий Братским отделением Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Уходящий год для семей Тулуна и Нижнеудинска был годом испытаний и дети пережили потрясение от ЧС наряду со взрослыми. Наш банк поддерживал эти территории все это время, а сейчас, в преддверии Нового года, хочется создать нашим землякам праздничное настроение. Горящие счастьем детские глаза –лучший подарок для всех нас. Пусть это детское счастье приумножится в следующем году и дети никогда не вспомнят то, что пережили их семьи в 2019-м».

Новогодняя история познакомила детей с Малефисентой - сказочной героиней, случайно «заморозившей» Деда Мороза и елочку. Дети, путешествуя по новогоднему маршруту, играли и выполняли ее задания, наряжали елку, участвовали в эстафетах и конкурсах, и общими усилиями расколдовали Деда Мороза и - саму Малефисенту, которая забыла о своем коварстве и стала доброй феей. Сказка от Сбербанка завершилась традиционным вручением сладких подарков для детей.