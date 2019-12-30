Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000

Более 3000 торговых точек в 76 регионах России стали банковскими агентами Сбербанка в удаленных и малонаселенных пунктах, где отсутствуют офисы и банкоматы. Теперь клиенты могут снять наличные без комиссии в привычных сельских магазинах, совершив минимальную покупку.

Проект Сбербанка по развитию агентской сети стартовал в 2018 году. В тестовом режиме на конец 2018 года было открыто 118 агентских точек. К 1 сентября 2019 года их количество достигло 1270, а в декабре 2019 года — уже более 3000. В 2020 году банк планирует увеличить число банковских агентов.

Вместе с увеличением числа агентских точек растет и их функциональность. Изначально в них можно было только снять наличные с карты, но в октябре 2019 года появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, стационарной связи и прочее. Оплатить услугу можно по штрихкоду с квитанции или выбрав получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдается чек. Комиссия за прием платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка. Оплатить услугу можно картой любого банка. Новые возможности уже доступны в 108 агентских точках, а в следующем году банк планирует подключить к приему платежей все агентские точки.

В 2020 г. планируется сделать доступными для клиентов в агентских точках такие услуги как оформление банковской карты, страхование и т.д.

Развитие агентской сети — приоритетное направление программы доступности финансовых услуг в сельской местности. Банк использует уже сложившуюся и понятную для жителей инфраструктуру, поэтому дополнительных инвестиций не требуется. Проект выгоден и торговым точкам, т.к. обеспечивая покупателям новые сервисы, магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов Банк самостоятельно проводит обучение персонала, обеспечивает техническую поддержку и информационное сопровождение.

Сергей Мальцев, старший вице-президент Сбербанка:

«Мы сделали большой шаг в решении задачи по обеспечению доступности финансовых услуг для людей, живущих в сельских и удаленных точках. Развитие нового формата позволит нам предоставить качественный сервис даже в небольших населенных пунктах с населением 250–400 человек. Мы планируем и дальше расширять количество агентских точек и перечень доступных в них финансовых операций. Будем делать все для того, чтобы предоставлять качественный сервис в любой точке страны».

На территории Байкальского банка Сбербанка проект «Агентская сеть» стартовал в мае 2019 года и на данный момент его партнерами уже стали более 270 торговых предприятий, работающих в отдаленной местности. Наибольшую динамику в подключении сервиса отмечается сейчас в Якутии. Этот регион показывает высокие темпы прироста новых партнеров агентской сети и значительные показатели по выдаче наличных денежных средств на территории Республики Саха (40% от всех выдач Байкальского банка).

Всего, благодаря новому сервису Сбербанка, жители отдаленных территорий, находящихся в зоне работы Байкальского банка, в этом году смогли воспользоваться снятием наличных денежных средств на сумму 7,1 млн. рублей.

Сергей Бондарь, территориальный менеджер по продажам торгового эквайринга Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«За 2019 год проект «Агентская сеть» на нашей территории расширился более, чем в 10 раз. Мы начинали с 27 точек-партнеров, а сегодня их уже более 270. Это значит, что идея Сбербанка имеет высокую востребованность у людей, расширяет доступность финансовых услуг в отдаленных и малочисленных территориях. Предприниматели регионов также оценили преимущества выдачи наличных денежных средств населению, увидели, как это предложение, в том числе, увеличивает клиенто-поток в их торговых точках. Мы будем и дальше расширять совместный сервис – за счет последующей возможности приема платежей, денежных переводов, а также пополнения банковских карт через «Агентскую сеть».