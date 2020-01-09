Почти 2 тыс. упаковок снюса изъяли из оборота в Иркутской области

В Иркутской области к 7 января 2020 года провели 70 проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 21 организации обнаружено и изъято из оборота 136 партий снюса в количестве 1987 единиц, из них импортной продукции 104 партии, в количестве 1199 единиц. Ответственные лица буду привлечены к административно ответственности по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по региону.

В интернете выявлены факты продажи снюса с сертификатами соответствия. В отношении неопределенного круга потребителей подготовлено 92 административных иска о признании информации, распространенной интернете, запрещенной к распространению на территории страны.

Ситуация остается на особом контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Справочно:

Никотинсодержащая продукция является потенциально опасной для здоровья. Высокая концентрация никотина становится причиной более быстрого развития толерантности, и практически молниеносного формирования зависимости. Особенно это касается подростков, среди которых использование никотинсодержащей продукции считается не только безопасным, но и модным. Наиболее опасны последствия употребления никотинсодержащей продукции в подростковом возрасте, которые включают:

- повышенную агрессивность и возбудимость;

- ухудшение когнитивных процессов;

- нарушение памяти и концентрации внимания;

- высокий риск развития онкологических заболеваний, прежде всего желудка, печени, полости рта;

- ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.