Основатель SuperJob: В социальных сферах грядут сокращения

В ближайшем будущем в медийной, транспортной и всех остальных сферах грядут сокращения. Об этом сообщил основатель SuperJob Алексей Захаров в программе «Деловой день» телеканала РБК.

Очевидно, что при наличии самодвижущегося транспорта и логистика будет совсем другой. Дронами и беспилотниками доставлять грузы проще, чем кораблями, автомобилями и проч. Тысячи рабочих мест будут сокращены или заменены автоматизированными механизмами.

Соискателям рекомендовано быть гибкими, учиться постоянно, осваивать что-то новое и всегда быть готовым к конкурентной борьбе. То есть человек должен заранее понимать, где он может быть полезен со своими опытом и знаниями, и четко представлять себе сферы, в которых можно их применить. Не надо надеяться, что этим займется государство и думать, что кто-то знает правильный ответ. Успех зависит исключительно от самого человека.

- На рынке труда стоит ожидать, что работодателям будет все сложнее подбирать квалифицированный персонал, потому что его больше не становится, - прокомментировал Захаров.

Он добавил, что кардинальных кризисов в экономике он не наблюдает - она все равно растет. Все это требует кадров, а современные способы организации производства и современные технологии требуют кадров все более высокой квалификации. Работодателям приходится все больше и больше вкладываться в обучение людей.

- Я думаю, что эта тенденция продолжится и бюджеты на обучение персонала во всех развивающихся компаниях (как крупных, так и не очень) в следующем году будут увеличены, - рассказал основатель SuperJob.