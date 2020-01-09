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Книжный приют обнаружил у себя столетний молитвенник

9 января 2020

В иркутском книжном приюте нашли церковную книгу, которой около 100 лет. Как сообщается на странице в Facebook приюта, она оказалась на полках примерно 1,5 месяца назад, но её никто не замечал. 

- Год издания нам неизвестен, т.к. отсутствуют данные. По нашим подсчётам - книге более 100 лет. Требуется реставрация, - прокомментировал основатель приюта Евгений Гинтов.

Сейчас «ВКонтакте» проводят аукцион по продаже молитвенника, итоги подведут 11 января в 11:00. Стартовая цена – 50 рублей. На вырученные средства купят стройматериал для книжного приюта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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