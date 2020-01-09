В первые дни 2020 года свыше 1400 российских пар решили пожениться

В праздничные январские дни с 1 по 8 января кольцами обменялись 441 пара молодоженов. Причем одна из них решила начать семейную жизнь непосредственно в первый день нового года. Большинство же решили отложить торжество на 9 января: сразу после окончания новогодних каникул пожениться планируют 986 пар. Об этом сообщает федеральная налоговая служба.

Больше всего заявлений о заключении брака в этот период подано в Московской области (250), Москве (244), Республике Татарстан (49), Республике Крым (44) и Челябинской области (39).

В 2019 году в брак вступили 1,1 млн молодоженов. Стоит отметить, что количество браков, заключенных в 2019 году, почти вдвое превысило число разводов. Около 40 тысяч заявлений о заключении брака уже поданы молодоженами на 2020 год.

Растет число вторых детей, появившихся в семьях. Так, второй ребенок появился в 37,44 % семей, первенцы – в 37,31 % семей, в 16,95 % случаев появился третий ребенок. Средний возраст матери от 25 до 35 лет (64,69 %).