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Судебные приставы обязали оборудовать водонапорные башни в Боханском районе

9 января 2020

Судебные приставы обязали администрацию приспособить для нужд пожаротушения две водонапорные башни в д. Хоргелок Боханского района. Об этом сообщили в УФССП России по Иркутской области. 

По иску прокурора Боханский районный суд обязал администрацию МО «Укыр» оборудовать на водонапорных башнях патрубок для заправки водой пожарного автомобиля, обеспечивающий необходимую водоотдачу, а также установить указатели мест у расположения пожарных водоисточников.

Решение суда исполнено в полном объеме – водозабор стал возможен, указатели установлены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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