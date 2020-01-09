Судебные приставы обязали оборудовать водонапорные башни в Боханском районе

Судебные приставы обязали администрацию приспособить для нужд пожаротушения две водонапорные башни в д. Хоргелок Боханского района. Об этом сообщили в УФССП России по Иркутской области.

По иску прокурора Боханский районный суд обязал администрацию МО «Укыр» оборудовать на водонапорных башнях патрубок для заправки водой пожарного автомобиля, обеспечивающий необходимую водоотдачу, а также установить указатели мест у расположения пожарных водоисточников.

Решение суда исполнено в полном объеме – водозабор стал возможен, указатели установлены.