С начала 2020 года 7 жителей Иркутской области отдали деньги интернет-мошенникам

С начала 2020 года семь жителей Иркутской области в желании приобрести технику, снять квартиру или продать мебельный гарнитур лишились своих сбережений. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Житель Братского района на одном из сайтов сети Интернет нашел объявление о продаже компьютерной приставки, в качестве предоплаты перевел на банковскую карту лжепродавца 14 тысяч рублей. После этого номер собеседника стал недоступным, а обещанный товар потерпевший так и не получил.

Еще одной жертвой злоумышленников стала 42-летняя иркутянка, разметившая объявление о продаже мебели. Позвонивший женщине потенциальный покупатель, как выяснилось позднее из Калужской области, попросил собственницу сообщить данные банковской карты и код, после чего деньги со счета оказались списаны. Аналогичным образом своих сбережений в размере 25 тысяч рублей в тот же день лишилась еще одна жительница областного центра. Объявление о сдаче квартиры на одном из популярных сайтов нашла 18-летняя ангарчанка и перевела свои деньги якобы агенту недвижимости, номер которого зарегистрирован в Свердловской области.