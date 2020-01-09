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Россельхозбанк принимает в Тулуне обращения граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской области

9 января 2020

АО «Россельхозбанк» информирует о том, что принимает обращения граждан по всем вопросам обслуживания в АО «Россельхозбанк», в т.ч. по урегулированию задолженности заемщиков - физических лиц, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Прием обращений производится по адресу:

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г. Тулун, ул.Мясокомбинатская,31

тел.: 8 (395-30) 4-01-63

Режим работы:

Пн.-пт. с 9:30 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Сб.-вс. Выходной день.

Все обращения будут рассмотрены в индивидуальном порядке. Для подробной консультации банк рекомендует обращаться к любому специалисту в отделении банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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