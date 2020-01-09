Россельхозбанк принимает в Тулуне обращения граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской области

АО «Россельхозбанк» информирует о том, что принимает обращения граждан по всем вопросам обслуживания в АО «Россельхозбанк», в т.ч. по урегулированию задолженности заемщиков - физических лиц, пострадавших от наводнения в Иркутской области.
Прием обращений производится по адресу:
Читайте также:
г. Тулун, ул.Мясокомбинатская,31
тел.: 8 (395-30) 4-01-63
Режим работы:
Пн.-пт. с 9:30 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
Сб.-вс. Выходной день.
Все обращения будут рассмотрены в индивидуальном порядке. Для подробной консультации банк рекомендует обращаться к любому специалисту в отделении банка.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.