Россельхозбанк принимает в Тулуне обращения граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской области

АО «Россельхозбанк» информирует о том, что принимает обращения граждан по всем вопросам обслуживания в АО «Россельхозбанк», в т.ч. по урегулированию задолженности заемщиков - физических лиц, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Прием обращений производится по адресу:

г. Тулун, ул.Мясокомбинатская,31

тел.: 8 (395-30) 4-01-63

Режим работы:

Пн.-пт. с 9:30 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Сб.-вс. Выходной день.

Все обращения будут рассмотрены в индивидуальном порядке. Для подробной консультации банк рекомендует обращаться к любому специалисту в отделении банка.