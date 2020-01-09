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6,7 тыс. жителей Иркутской области подхватили ОРВИ в первую неделю года

9 января 2020

В Иркутской области показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 56%. Как сообщает Роспотребнадзор по региону, за первую неделю нового года зарегистрирован 6701 случай заболевания ОРВИ, из них 5107 - дети. Всего с начала сезона зарегистрировано 16 случаев гриппа. 

Ведомство обращает внимание на важность обращения за медицинской помощью при первых клинических проявлениях заболеваний. Самолечение при гриппе недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое  лечение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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