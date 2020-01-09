В новогодние каникулы 2020 года произошло на 26 пожаров меньше, чем в прошлом году

По сравнению с периодом новогодних каникул 2019 года, с 1 по 8 января нового 2020 года в Иркутской области произошло снижение числа пожаров, а также погибших и пострадавших на них людей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

С начала года на территории региона произошёл 131 пожар, что на 26 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На пожарах погибли 8 человек, пострадали 5 человек.

Наиболее значимые пожары произошли 2 января в комнате иркутского общежития на ул. Авиастроителей. В результате пожара повреждена одна комната на площади 16 м² и кровля строения на площади 5 м². По этому пожару проводится доследственная проверка. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. В тот же день в двухквартирном жилом доме в г. Тайшете на ул. Новая произошел пожар, в результате которого погибли 2 человека, еще 2 человека получили травмы. Обследование места пожара показало, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара стал поджог. 7 января в г. Иркутске произошел пожар в многоквартирном жилом доме в переулке Пограничном. 200 человек эвакуировались самостоятельно, еще 31 человек был спасен пожарными.

В первую неделю января подразделения пожарной охраны 215 раз привлекались к ликвидации пожаров и происшествий, 119 из них – выезды на пожары, в 54 случаях причиной вызова пожарных стал неустановленный источник задымления. Произошло 16 случаев короткого замыкания электропроводки без последующего горения, 8 случаев ложного срабатывания автоматической пожарной сигнализации, в 18 случаях причиной задымления стало подгорание пищи.

На особом контроле в праздничные дни находились 1406 объектов, задействованных в праздновании Нового года и Рождества. За период действия особого противопожарного режима обследовано 227 объектов социальной сферы и 113 объектов религиозного назначения. Проведено 217 проверок систем противопожарной защиты объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий, 108 практических тренировок по эвакуации на объектах с круглосуточным пребыванием людей.

Правоохранители проверили более 1600 мест проживания неблагополучных семей и 1362 семьи, находящиеся в социально-опасном положении. В целях предупреждения пожаров в жилье проведено более 46 100 подворовых обходов и 172 схода граждан. Мерам пожарной безопасности проинструктировано 67845 человек.

По итогам совместных рейдов было составлено 25 протоколов об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности при реализации пиротехнических изделий в отношении 2 индивидуальных предпринимателей в городе Иркутске и 23 граждан в городе Иркутске, в Усть-Илимском, Братском и Тайшетском районах.